1 tài xế ô tô cho nữ du khách nước ngoài ngồi trên nắp capo dạo phố 25/04/2026 12:17

(PLO)- Một tài xế ô tô cho một nữ du khách ngoại quốc ngồi trên nắp capo dạo phố ở Nha Trang.

Ngày 25-4, lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội về clip ghi lại cảnh tài xế ô tô biển số 79A-495.xx tỉnh Khánh Hòa để một người phụ nữ ngoại quốc ngồi lên nắp capo dạo phố.

Hình ảnh nữ khách tây ngồi trên nắp capo dạo phố ở Nha Trang. Ảnh: MT

Trước đó, mạng xã hội Tik Tok lan truyền clip về ô tô biển số 79A-495.xx đi trên đường Trần Phú, phường Nha Trang. Lúc này, một phụ nữ ngoại quốc ngồi trên nắp capo, múa tay lúc xe vẫn đang chạy.

Hành vi này đã được một tài xế khác quay lại, đăng lên mạng xã hội.

Theo lãnh đạo UBND phường Nha Trang, gần đây hiện tượng du khách nước ngoài có nhiều hành vi trái pháp luật Việt Nam có xu hướng gia tăng trên địa bàn.

Đang là mùa cao điểm du lịch nên khách quốc tế đến Nha Trang rất đông.

Do vậy, lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết đã chỉ đạo Công an phường có phương án phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm để ngăn chặn, xử lý theo quy định. Điều này nhằm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn du lịch trên địa bàn.