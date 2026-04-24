2 thiếu niên khống chế, cướp 4 bình ắc quy của học sinh lớp 7 24/04/2026 13:31

(PLO)- Hai thiếu niên thấy nam học sinh đang ngồi cạnh chiếc xe đạp điện bèn tiếp cận, khống chế rồi cướp bốn bình ắc quy.

Ngày 24-4, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý MVB và TNAL (cùng sinh 2011, ngụ xã Ninh Phước) về hành vi cướp tài sản.

Thông tin ban đầu, chiều 23-4, một học sinh lớp 7 trên địa bàn xã Ninh Phước trình báo cơ quan chức năng việc trưa cùng ngày, khi đang ngồi một mình tại khu vực đập sông Lu thì bị hai nam thanh niên đi xe đạp điện tiếp cận xin tiền.

MVB và TNAL sau khi bị bắt. Ảnh: TQ

Khi nam học sinh trả lời không có, một thanh niên dùng tay bóp cổ, khống chế để lấy bốn bình ắc quy trên xe đạp điện rồi bỏ đi.

Tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh nhanh chóng vào cuộc, phối hợp Công an xã Ninh Phước truy xét các nghi phạm.

Đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng xác định hai nghi phạm có liên quan trực tiếp đến vụ việc nên mời về trụ sở.

Tại cơ quan công an, hai nghi phạm khai thấy nam học sinh ngồi ở khu vực vắng người nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Sau khi khống chế, cướp được bốn bình ắc quy, B và L đã bán một bình được 80.000 đồng để tiêu xài, ba bình còn lại chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt. Hiện, cảnh sát đã thu giữ bốn bình ắc quy là tang vật vụ việc.