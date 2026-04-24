Khởi tố chủ cơ sở cà phê Đắk Lắk Hoa 24/04/2026 10:12

(PLO)- Chủ cơ sở cà phê Đắk Lắk Hoa ở phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa bị phát hiện đang bán hàng chục kg cà phê bột được xác định là hàng giả.

Ngày 24-4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Ngô Thị Cúc Hoa (54 tuổi, ngụ tổ dân phố Công Thành, phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Bà Hoa là chủ cơ sở kinh doanh cà phê Đắk Lắk Hoa có địa chỉ ở phường Bảo An.

Cảnh sát tống đạt các quyết định tố tụng đối với bà Hoa. Ảnh: HS

Thông tin ban đầu, ngày 13-3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh cà phê Đắk Lắk Hoa.

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện cơ sở này đang bày bán 50 gói (tổng trọng lượng 25 kg) cà phê bột mang thương hiệu “Cà phê Đắk Lắk Hoa”. Tuy nhiên, trên bao bì chỉ có ngày sản xuất và hạn sử dụng, ngoài ra không có thông tin liên quan đến sản phẩm.

Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định, số cà phê bột nêu trên có hàm lượng cafein không đạt so với hàm lượng cafein theo Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam, được xác định là hàng giả.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.