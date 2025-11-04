Bắt giám đốc và nhân viên sản xuất cà phê giả 04/11/2025 11:31

(PLO)- Công an tỉnh Gia Lai khởi tố, bắt giam ông Võ Minh Tùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nguyên Phát GL, và nhân viên về hành vi sản xuất cà phê giả.

Ngày 4-11, Viện KSND tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Võ Minh Tùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nguyên Phát GL và Nguyễn Văn Hạnh, nhân viên công ty về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam đối với Nguyễn Văn Hạnh. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 24-10, Viện KSND tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng CSĐT Tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Võ Minh Tùng tại số 96 Mạc Đăng Dung, phường Hội Phú và cơ sở sản xuất tại 278 Trường Sa, xã Gào.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều tang vật, máy móc, nguyên liệu và tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán cà phê bột của công ty.

Qua đó, tạm giữ 4.352 kg cà phê thành phẩm; 4.320 kg đậu nành hạt; 843 kg cà phê hạt đã rang; hai xe tải thùng 2,5 tấn; hai xe con và 410 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều thiết bị, tài liệu, chứng từ…

Tang vật là cà phê giả mang nhãn hiệu Thành Khôi của Công ty TNHH một MTV Nguyên Phát GL.

Kết quả giám định, xác định đây là hàng giả, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Tại cơ quan công an, Võ Minh Tùng khai nhận, biết sản phẩm cà phê bột có hàm lượng chất caffeine thấp là hàng thực phẩm giả nhưng vẫn chỉ đạo Nguyễn Văn Hạnh sản xuất, chế biến cà phê giả bán ra thị trường để thu lợi nhuận.