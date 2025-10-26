Tạm giữ giám đốc 1 công ty về hành vi sản xuất, buôn bán cà phê giả 26/10/2025 15:03

(PLO)- Giám đốc Công ty NP GL ở Gia Lai bị Công an tỉnh này tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự ông VMT, Giám đốc Công ty NP GL, để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Công an khám xét cơ sở sản xuất cà phê của Công ty NP GL. Ảnh: CA.

Trước đó, ngày 24-10, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Gia Lai phối hợp VKSND tỉnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của ông VMT tại đường Mạc Đăng Dung, phường Hội Phú và kho, xưởng sản xuất tại đường Trường Sa, xã Gào.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, máy móc, nguyên liệu, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán cà phê bột của Công ty NP GL.

Lực lượng chức năng đã khám xét chi nhánh của Công ty NP GL tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 kg cà phê thành phẩm mang nhãn hiệu TK, gần 900 kg cà phê nhân, gần 4.000 kg cà phê bột đã rang, xay, trộn chờ đóng gói, hơn 4,5 tấn nguyên, phụ liệu dùng trong sản xuất cà phê, gồm hương liệu, dầu bơ, phụ gia, hạt đậu nành, chất tạo màu… cùng nhiều máy móc như máy xay, máy trộn, máy rang, máy ép bao bì, máy đóng ngày sản xuất- hạn sử dụng.

Qua kiểm tra bước đầu, các sản phẩm này chỉ có khoảng 65% tỉ lệ cà phê.