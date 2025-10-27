Tạm giữ 'cánh tay đắc lực' của giám đốc sản xuất cà phê giả ở Gia Lai 27/10/2025 09:10

(PLO)-Công an tỉnh Gia Lai quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hạnh, "cánh tay đắc lực" giúp sức cho giám đốc là ông Võ Minh Tùng sản xuất, trộn cà phê giả.

Ngày 27-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hạnh (38 tuổi, ngụ phường An Bình, tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ hành vi sản xuất cà phê giả xảy ra tại Công ty TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai.

Cơ quan công an tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hạnh để điều tra, làm rõ hành vi sản xuất cà phê giả. Ảnh: CA.

Liên quan vụ việc trên, ngày 25-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối với Võ Minh Tùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai để phục vụ công tác điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo Cơ quan CSĐT, Hạnh là người làm thuê cho Tùng, có dấu hiệu đồng phạm giúp sức cho hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Bản thân Hạnh đủ nhận thức để biết việc pha trộn các nguyên liệu với số ít cà phê để tạo ra thành phẩm cà phê bột bán ra thị trường là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, Hạnh vẫn chấp hành theo chỉ đạo của Tùng.

Tang vật là 300 kg cà phê đã đóng bao bì, nhãn hiệu Thành Khôi.

Như PLO đưa tin, ngày 24-10, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Gia Lai phối hợp VKSND tỉnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của ông Võ Minh Tùng tại đường Mạc Đăng Dung, phường Hội Phú và kho, xưởng sản xuất tại đường Trường Sa, xã Gào.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, máy móc, nguyên liệu, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán cà phê bột của Công ty TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai.

Cụ thể, thu giữ hơn 300 kg cà phê thành phẩm mang nhãn hiệu Thành Khôi, gần 900 kg cà phê nhân, gần 4.000 kg cà phê bột đã rang, xay và hơn 4,5 tấn nguyên liệu, phụ gia trộn cà phê…