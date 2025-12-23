Tìm thấy thi thể người đàn ông sau hơn 24 giờ mất tích dưới cầu Sông Cạn 23/12/2025 16:21

(PLO)- Người đàn ông để xe máy trên cầu xuống sông bắt cá sau đó mất tích hơn 24 giờ vừa được tìm thấy.

Chiều 23-12, tin từ UBND xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng, cho biết thi thể người đàn ông đi bắt cá bị mất tích hơn 24 giờ qua vừa được tìm thấy tại khu vực sông Cạn, huyện Bắc Bình.

Người thân thắp nhang cầu nguyện sớm tìm được thi thể nạn nhân.

Trước đó, vào sáng 22-12, ông H (55 tuổi), người địa phương chạy xe máy để trên cầu Sông Cạn rồi xuống sông bắt cá. Đến 10 giờ cùng ngày, không thấy ông H về nhà như mọi khi, gia đình tỏa đi tìm kiếm thì phát hiện chiếc xe máy của ông H để trên cầu nhưng không thấy ông đâu.

Hàng chục người tham gia xuyên đêm tìm kiếm.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng cũng điều xe, cử cán bộ chiến sĩ và các nhóm tình nguyện viên cùng đưa xuồng hơi, jetski tham gia tìm kiếm.

Các lực lượng đã truy tìm xuyên đêm nhưng vô vọng. Đến chiều nay, thi thể nạn nhân đã nổi lên trên khúc sông gần đó, cách cầu Sông Cạn khoảng vài trăm mét.

Thi thể người đàn ông được tìm thấy cách cầu Sông Cạn chỉ vài trăm mét.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành thực hiện các thủ tục theo qui định pháp luật trước khi bàn giao thi thể nạn nhân xấu số cho gia đình.