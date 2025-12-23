Vụ tài xế biểu hiện lạ sau tai nạn lật xe Santafe : Tạm giữ hình sự tài xế 23/12/2025 20:34

(PLO)- Sau khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế đi xe Santafe là Doãn Việt Cường có biểu hiện lạ, không tỉnh táo nên công an đã test nhanh ma túy và tạm giữ hình sự.

Chiều tối 23-12, Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Doãn Việt Cường (43 tuổi, trú Khương Đình, Hà Nội) để điều tra về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ tai nạn lật xe của Cường điều khiển.

Như PLO đã đưa tin, đầu giờ chiều 17-12, tại khu vực Ngã Tư Sở xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa ba ô tô cá nhân. Sau cú va chạm mạnh, chiếc Hyundai Santafe biển số Hà Nội lật nằm nghiêng trên đường, xe điện bị hư hỏng phần đầu.

Đáng chú ý, sau tai nạn, một tài xế ngồi trên chiếc xô nhựa lật úp cạnh xe Hyundai Santafe với biểu hiện lạ, mắt lim dim.

Cường có biểu hiện không tỉnh táo sau khi xảy ra tai nạn lật xe.



Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an phường Đống Đa đã phối hợp Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội khẩn trương có mặt tại hiện trường, xác minh, làm rõ sự việc.

Công an vào cuộc điều tra và nhận thấy tài xế Doãn Việt Cường có biểu hiện không tỉnh táo. Thời điểm nêu trên, Cường điều khiển xe Santafe hướng đường Láng đi Trường Chinh (TP Hà Nội).

Cán bộ công an làm việc với Cường. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Khi đến đoạn đường đối diện số 34 đường Láng, phường Đống Đa, xe ô tô do Cường điều khiển va chạm giao thông với 2 xe ô tô khác khiến xe của Cường bị lật. Qua test nhanh, Cường dương tính với ma túy. Tại cơ quan công an, Cường khai nhận trưa ngày 17-12 có sử dụng ma túy.

Theo cơ quan công an, Cường là đối tượng đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện và vừa mới đi cai nghiện bắt buộc về đầu tháng 7-2025. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Cường để phục vụ công tác điều tra.