Tài xế có biểu hiện lạ vụ lật ô tô ở Hà Nội dương tính với ma túy 18/12/2025 15:34

(PLO)- Sau vụ tai nạn, tài xế điều khiển xe Santafe màu đỏ có biểu hiện mắt lim dim. Kết quả xét nghiệm của công an cho thấy người này dương tính với ma túy Morphin.

Chiều 18-12, tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho biết liên quan vụ va chạm khiến xe ô tô lật nghiêng ở Ngã Tư Sở (Hà Nội), tài xế Đoàn Việt C (trú Hà Nội) dương tính với ma túy.

Hiện trường vụ tai nạn, lật xe ô tô.

C là người điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Santafe màu đỏ bị lật nghiêng trong vụ tai nạn.

Theo cơ quan công an, đầu giờ chiều 17-12, ông C điều khiển ô tô nêu trên từ hướng Đường Láng đi Trường Chinh. Đến đoạn đường đối diện số 34 Đường Láng (Đống Đa, Hà Nội), xe xảy ra va chạm với 2 ô tô khác cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến ô tô do C điều khiển lật nghiêng giữa đường, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Tài xế trong vụ tai nạn ở Ngã Tư Sở, TP Hà Nội.

May mắn vụ tai nạn không có thiệt hại về người nhưng cả 3 xe ô tô đều hư hỏng. Kết quả kiểm tra xác định tài xế C dương tính với Morphin.

Qua xác minh, công an xác định ông C có hai tiền sự và là đối tượng được quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

Tài xế C có biểu hiệu lạ sau vụ tai nạn, kết quả xét nghiệm cho thấy dương tính với ma túy.

Như PLO đã đưa tin, đầu giờ chiều 17-12, tại khu vực Ngã Tư Sở xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa ba ô tô cá nhân. Sau cú va chạm mạnh, chiếc Hyundai Santafe biển số Hà Nội lật nằm nghiêng trên đường, xe điện bị hư hỏng phần đầu.

Đáng chú ý, sau tai nạn, một tài xế ngồi trên chiếc xô nhựa lật úp cạnh xe Hyundai Santafe với biểu hiện lạ, mắt lim dim. Ngay sau đó, lực lượng Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường phân luồng, hướng dẫn giao thông và điều tra nguyên nhân, kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với các tài xế.