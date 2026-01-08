Người phụ nữ ở Hà Nội lừa bán 70 lô đất dự án, chiếm đoạt 14 tỉ đồng 08/01/2026 16:40

(PLO)- Hoàng Thị Thanh Tú "nổ" có suất ngoại giao mua đất khu đô thị với giá 9 triệu đồng/m2, yêu cầu đặt cọc trước 200 triệu đồng mỗi lô rồi chiếm đoạt.

Ngày 8-1, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã bắt giữ Hoàng Thị Thanh Tú (40 tuổi, ngụ phường Việt Hưng, TP Hà Nội) Giám đốc công ty TNHH và Dịch vụ Hoàng Gia Việt Nam, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, năm 2017, thông qua kinh doanh, mua bán, môi giới bất động sản, Tú quen ông TLK (46 tuổi, ngụ xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Cảnh sát tống đạt các lệnh tố tụng đối với Hoàng Thị Thanh Tú. Ảnh: XH

Biết ông K muốn mua đất tại một gói thầu dự án Khu đô thị Mỹ Gia, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nên Tú đã thông tin rằng mình được ưu tiên mua suất ngoại giao với giá 9 triệu đồng/m2 và phải đặt cọc trước 200 triệu đồng trên một lô, số tiền còn lại sẽ thanh toán khi chủ đầu tư mở bằng dự án.

Anh K tin tưởng nên đã đồng ý mua 70 lô đất và chuyển đặt cọc 14 tỉ đồng cho Tú.

Dù biết gói thầu trong Khu đô thị Mỹ Gia chỉ mới khởi công chứ chưa mở bán, nhưng Tú vẫn nhận tiền của anh K.

Tú khai sau khi nhận tiền không đặt cọc mua đất như đã hứa với anh K mà sử dụng 14 tỉ đồng để đầu tư mở quán ăn, nhà hàng, cửa hàng quần áo, quán trà sữa, trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.

Đến năm 2022, khi gói thầu được mở bán, anh K liên hệ với chủ đầu tư thì phát hiện mình bị lừa nên đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan công an.

Vào cuộc xác minh, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ Hoàng Thị Thanh Tú.