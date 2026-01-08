Công an triệt phá hai tụ điểm trộm, giết mổ chó, thu giữ 1,5 tấn tang vật 08/01/2026 22:16

Tối 8-1, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt ra quân, triệt phá thành công hai tụ điểm trộm cắp, giết mổ chó và tiêu thụ chó với quy mô lớn trên địa bàn xã Đức Lập và phường Ninh Thạnh, bắt giữ 9 người, thu giữ khối lượng lớn tang vật.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng chức năng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra một nhóm người đang hoạt động tại xã Đức Lập.

Tại đây, công an tạm giữ 5 người có liên quan, đồng thời phát hiện và thu giữ 29 con chó, gồm 275 kg chó sống và 10 con chó đông lạnh.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều tang vật phục vụ hành vi phạm pháp như 1 ô tô, 4 xe mô tô, súng điện, bình xịt hơi cay, mũi tên tự chế và máy làm lông chó.

Công an phát hiện nhiều dụng cụ dùng để bắt chó. Ảnh: CA

Chỉ ít phút sau, vào lúc 4 giờ 45 phút cùng ngày, tổ công tác tiếp tục đồng loạt ập vào tụ điểm thứ hai tại phường Ninh Thạnh. Tại đây, công an tạm giữ thêm 4 người, thu giữ hơn 1,2 tấn chó với 104 con, 1 xe tải, hệ thống tủ đông công nghiệp dung tích lớn 761 lít cùng nhiều thiết bị khò gas dùng cho việc giết mổ.

Qua đấu tranh ban đầu, những người này khai nhận đã tổ chức trộm cắp, thu gom, giết mổ và tiêu thụ chó với quy mô lớn. Các khâu trong đường dây được phân công chặt chẽ, hoạt động có tính toán nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.