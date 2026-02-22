Điều tra nguyên nhân khiến 1 phụ nữ xinh đẹp tử vong 22/02/2026 17:52

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến một phụ nữ tử vong.

Chiều 22-2 (mùng 6 Tết), một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang thụ lý điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong.

Người thân đang tổ chức tang lễ cho chị C. Ảnh: M.M

“Hiện chúng tôi đang điều tra, làm rõ vụ án, chưa xác định nguyên nhân cụ thể khiến nạn nhân tử vong”, lãnh đạo này nói.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện chị NTNC (33 tuổi, ngụ Hòa Thịnh) bị thương nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, nạn nhân C đã tử vong ngay sau đó.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, công an xác định nghi phạm liên quan cái chết của chị C là người đàn ông tên N (33 tuổi, ngụ xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk). Hiện người đàn ông này đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Theo người dân địa phương, chị C là một phụ nữ hiền lành, xinh đẹp.