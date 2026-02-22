Mỹ điều tàu bệnh viện đến Greenland 22/02/2026 15:18

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một tàu bệnh viện của Mỹ đang trên đường đến Greenland "để chăm sóc cho nhiều người bị bệnh và không được chăm sóc" ở hòn đảo này.

Ngày 21-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang làm việc với Thống đốc bang Louisiana – ông Jeff Landry để gửi một tàu bệnh viện đến Greenland (Đan Mạch). Ông Trump đã công bố kế hoạch này trên mạng xã hội, ngay trước thời điểm tổ chức bữa tối chiêu đãi các thống đốc thuộc đảng Cộng hòa tại Nhà Trắng, theo hãng tin Reuters.

“Tôi đã làm việc với Thống đốc tuyệt vời của bang Louisiana Jeff Landry, chúng ta sẽ gửi một tàu bệnh viện tuyệt vời đến Greenland để chăm sóc cho nhiều người bị bệnh và không được chăm sóc ở đó. Con tàu đang trên đường đến hòn đảo” – ông Trump viết trên mạng xã hội, kèm theo hình minh họa về tàu bệnh viện hải quân USNS Mercy.

Tàu bệnh viện hải quân USNS Mercy. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Ông Landry từng được ông Trump bổ nhiệm làm đặc phái viên đến Greenland vào tháng 12-2025. Hôm 21-2, ông Landry viết trên mạng xã hội rằng ông “tự hào được làm việc” cùng với ông Trump về “vấn đề quan trọng này”.

Nhà Trắng, Bộ Quốc phòng Mỹ, phía Đan Mạch chưa có bình luận về vấn đề này.

Theo đài CNN, hiện chưa rõ ông Trump đang ám chỉ điều gì trong bài đăng của mình. Greenland và Đan Mạch có hệ thống chăm sóc sức khỏe miễn phí.

Hải quân Mỹ có hai tàu bệnh viện di động, bao gồm USNS Mercy và USNS Comfort, nhằm hỗ trợ binh lính trong các đợt triển khai, cung cấp dịch vụ cho các hoạt động cứu trợ thiên tai và nhân đạo của Mỹ. Trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch COVID-19 vào năm 2020, Hải quân Mỹ đã triển khai tàu USNS Comfort đến TP New York để hỗ trợ chống dịch.

Trong thời gian gần đây, vấn đề về Greenland trở thành một trong những điểm nóng trong quan hệ giữa Mỹ và châu Âu.

Ông Trump từng khẳng định Mỹ cần phải kiểm soát hoàn toàn Greenland, trong khi châu Âu thể hiện sự thống nhất trong việc ủng hộ Greenland dưới sự kiểm soát của Đan Mạch như hiện tại.