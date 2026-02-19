Nhà vua Đan Mạch thăm Greenland giữa căng thẳng với Mỹ 19/02/2026 05:47

(PLO)- Nhà vua Đan Mạch Frederik X đã đến Greenland để thực hiện chuyến thăm kéo dài ba ngày, nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch trước mục tiêu của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm kiểm soát hòn đảo.

Ngày 18-2, Nhà vua Đan Mạch Frederik X đã đến thủ phủ Nuuk trong chuyến thăm thứ hai tới Greenland trong vòng một năm, nhấn mạnh sự đoàn kết với vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch trước nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm kiểm soát hòn đảo Bắc Cực này, theo hãng tin Reuters.

“Tôi rất vui mừng được trở lại Greenland và gặp gỡ người dân Greenland” - Vua Frederik X nói với các phóng viên sau cuộc gặp với Thủ hiến Greenland - ông Jens-Frederik Nielsen.

Nhà vua Frederik X nói thêm rằng người dân Greenland và sự thịnh vượng của họ “rất gần gũi với trái tim tôi”.

Nhà vua Đan Mạch Frederik X. Ảnh: AFP

Sau cuộc hội đàm với ông Nielsen, Nhà vua Frederik X đã tham quan một trường trung học và một công ty đánh bắt cá trước khi tham gia buổi giao lưu cà phê với người dân địa phương tại một trung tâm văn hóa.

Vào ngày 19-2, Nhà vua Frederik X sẽ đến Maniitsoq, cách thủ phủ Nuuk khoảng 150 km về phía bắc, trước khi đến thăm một trung tâm huấn luyện quân sự vùng Bắc Cực của Đan Mạch ở Kangerlussuaq, xa hơn về phía bắc, vào ngày 20-2.

Theo truyền thống, gia đình hoàng gia Đan Mạch thường đến thăm Greenland hàng năm, và thường xuất hiện trong trang phục truyền thống của hòn đảo, bao gồm áo khoác trắng cho nam giới và cổ áo đính cườm cầu kỳ với màu sắc tươi sáng cho phụ nữ, cùng giày bốt làm bằng da hải cẩu.

Chuyến thăm diễn ra sau khi Greenland, Đan Mạch và Mỹ khởi động các cuộc đàm phán ngoại giao vào cuối tháng trước nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng giữa các bên, sau nhiều tháng căng thẳng trong liên minh quốc phòng NATO do những bình luận lặp đi lặp lại của ông Trump về việc kiểm soát Greenland.

Vào tuần trước, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết bà và người đứng đầu chính quyền Greenland – ông Jens-Frederik Nielsen đã có cuộc gặp mang tính xây dựng với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, nhưng cảnh báo rằng mục tiêu của ông Trump với Greenland vẫn không thay đổi.