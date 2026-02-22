Vụ lật tàu trên hồ Thác Bà: Tiếp cận xác tàu nhưng không thấy nạn nhân 22/02/2026 15:07

(PLO)- Liên quan vụ lật tàu trên hồ Thác Bà, lực lượng đặc công đã lặn vào trong tàu bị chìm dưới lòng hồ Thác Bà nhưng không phát hiện thêm thi thể nào bên trong.

