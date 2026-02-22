Video Tin Tức

Vụ lật tàu trên hồ Thác Bà: Tiếp cận xác tàu nhưng không thấy nạn nhân

(PLO)- Liên quan vụ lật tàu trên hồ Thác Bà, lực lượng đặc công đã lặn vào trong tàu bị chìm dưới lòng hồ Thác Bà nhưng không phát hiện thêm thi thể nào bên trong.

VIDEO: Vụ lật tàu trên hồ Thác Bà: Tiếp cận xác tàu nhưng không thấy nạn nhân

Liên quan vụ lật tàu trên hồ Thác Bà, trưa 22-2, Thượng tá Phạm Ngọc Tuấn Anh, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 126, cho biết lực lượng đặc công đã lặn vào trong tàu bị chìm dưới lòng hồ Thác Bà nhưng không phát hiện thêm thi thể nào bên trong.

XUÂN HOÁT- ĐÀ GIANG - TRẦN LINH
