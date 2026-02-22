Đã tiếp cận xác tàu bị lật ở hồ Thác Bà, không có nạn nhân bên trong 22/02/2026 11:31

(PLO)- Lực lượng đặc công đã lặn vào trong tàu bị chìm dưới lòng hồ Thác Bà nhưng không phát hiện thêm thi thể nào bên trong.

Trưa 22-2, Thượng tá Phạm Ngọc Tuấn Anh, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 126, người đang trực tiếp chỉ huy lực lượng tìm kiếm của đơn vị cho biết, hiện thời tiết khu vực hồ Thác Bà không mưa, có sương mù. Khu vực tàu bị chìm có độ sâu khoảng 12-15 m.

Theo Thượng tá Anh, lực lượng thợ lặn của đơn vị đã lặn vào trong tàu bị chìm nhưng không phát hiện thêm thi thể người bị nạn. "Đơn vị đang mở rộng khu vực tìm kiếm ra xung quanh để tìm kiếm các nạn nhân"- Thượng tá Anh cho biết.

Lực lượng người nhái đã tiếp cận được xác tàu bị lật, tuy nhiên không phát hiện thi thể bên trong. Ảnh: Lữ đoàn 126.

Trước đó, sau khi vụ lật tàu xảy ra, Lữ đoàn 126 đã cử 20 cán bộ, chiến sĩ cùng thiết bị chuyên nghiệp từ Hải Phòng lên đường đến hiện trường để tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân.

Đến 3 giờ 30 ngày 22-2 (mùng 6 Tết), lực lượng cứu nạn của Lữ đoàn 126 đã có mặt tại hiện trường hồ Thác Bà và cơ động ra vị trí tìm kiếm.

Đến 7 giờ 30 cùng ngày, người nhái thuộc Lữ đoàn 126 đã tìm được thi thể một nạn nhân là cháu Hoàng Đức Mạnh (sinh năm 2015, ngụ xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai). Lực lượng tìm kiếm vẫn đang tích cực cứu nạn năm người đang mất tích còn lại.

Lực lượng tìm kiếm mở rộng phạm vi trên hồ Thác Bà. Ảnh: Lữ đoàn 126.

Chiều tối 21-2, tàu chở hành khách mang biển số YB-0876H chở hơn 20 di chuyển hướng từ Mông Sơn về Phúc Ninh.

Khi tàu đang chạy trên hồ Thác Bà (xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) thì bị phà chở đá hộc mang biển kiểm soát YB-0919H từ Xuân Long về cảng Hương Lý do anh Nguyễn Văn Thâm (42 tuổi, trú thôn Mỏ Quan, xã Cẩm Nhân, tỉnh Lào Cai) cầm lái, tông trúng.

Cú đâm mạnh làm tàu YB-0876H bị chìm. Lúc ấy, trên tàu khách có 23 người gồm cả lái tàu. Có sáu người mất tích.