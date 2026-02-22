20 đặc công lặn tìm nạn nhân vụ lật tàu trên hồ Thác Bà, đã tìm thấy 1 thi thể 22/02/2026 08:13

(PLO)- Lực lượng cứu nạn của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đã có mặt tại hiện trường hồ Thác Bà để lặn tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Sáng 22-2, Thượng tá Phạm Ngọc Tuấn Anh, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126, cho biết ngay trong đêm 21-2, khi nhận được lệnh của cấp trên về việc cơ động lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà, tỉnh Lào Cai, đơn vị đã khẩn trương làm công tác chuẩn bị, điều động lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn.

20 cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Đặc công 126 có mặt tại hồ Thác Bà để tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: Lữ đoàn 126

Cụ thể, Lữ đoàn 126 đã điều động 20 cán bộ, chiến sĩ đặc công người nhái có kinh nghiệm cùng máy lặn sâu, xuồng cứu nạn, máy nén khí và nhiều loại trang thiết bị cứu nạn khác từ Hải Phòng cơ động đến hồ Thác Bà để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Đến 3 giờ 30 ngày 22-2 (mùng 6 Tết), lực lượng cứu nạn của Lữ đoàn 126 đã có mặt tại hiện trường hồ Thác Bà và cơ động ra vị trí tìm kiếm.

Đang trực tiếp chỉ huy công tác tìm kiếm tại hiện trường, Thượng tá Phạm Ngọc Tuấn Anh cho biết ở khu vực hồ Thác Bà sương mù dày đặc, có mưa nhỏ. Hồ có độ sâu nơi lớn nhất khoảng 17m.

Các chiến sĩ đặc công tiếp cận hiện trường để lặn tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Lữ đoàn 126

Cũng theo Thượng tá Anh, đến 6 giờ 45 cùng ngày, các tổ người nhái của Lữ đoàn 126 đã tiến hành lặn kiểm tra trong thân tàu bị lật và tìm kiếm các nạn nhân ở các khu vực xung quanh.

Đến 7 giờ 30 cùng ngày, người nhái thuộc Lữ đoàn 126 đã tìm được một nạn nhân là cháu Hoàng Đức Mạnh (sinh năm 2015).

Như PLO đã thông tin, chiều tối 21-2, tàu chở hành khách mang biển số YB-0876H chở hơn 20 người do anh TĐN (31 tuổi, ngụ xã Cẩm Nhân, tỉnh Lào Cai) cầm lái hướng từ Mông Sơn về Phúc Ninh.

Lính đặc công đã tìm thấy một nạn nhân sinh năm 2015. Ảnh: Lữ đoàn 126

Khi tàu đang chạy trên hồ Thác Bà (xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) thì bị phà chở đá hộc mang biển kiểm soát YB-0919H từ Xuân Long về cảng Hương Lý do anh Nguyễn Văn Thâm (42 tuổi, trú thôn Mỏ Quan, xã Cẩm Nhân, tỉnh Lào Cai) cầm lái, tông trúng.

Cú đâm mạnh làm tàu YB-0876H bị chìm. Lúc ấy, trên tàu khách có 22 người và lái tàu TĐN.

Khu vực hồ Thác Bà sáng nay sương mù dày đặc, có mưa nhỏ. Ảnh: Lữ đoàn 126.

Anh Diện (ngụ tỉnh Yên Bái) cho biết: "Những người trên tàu đều là anh em, họ hàng chiều Mùng 5 Tết đến thăm gia đình tôi, khi trở về thì bị chìm tàu. Trong số 6 người mất tích có hai bà cháu, hai mẹ con…”.

Hiện, Công an tỉnh Lào Cai đang cùng cơ quan chức năng khẩn trương tìm kiếm cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ việc.