Bắt giữ thanh niên đốt xe máy để chống đối kiểm tra nồng độ cồn 21/02/2026 12:03

(PLO)- Thanh niên ở Khánh Hòa kéo xe máy ra giữa đường, bật lửa đốt khi bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn vào trưa Mùng 4 Tết Bính Ngọ.

Ngày 21-2, thông tin từ Công an phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan này đã bắt giữ Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi, ngụ phường Cam Linh), người đã đốt xe máy khi bị CSGT dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn.

Thắng kéo xe máy ra đường đốt khi bị CSGT dừng phương tiện kiểm tra. Ảnh cắt màn hình

Trước đó, khoảng 12 giờ 40 ngày 20-2, Tổ Tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT đường bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch trên đường 3-4, phường Cam Linh. Lúc này, Tổ CSGT phát hiện xe máy biển số 79V1-1656 do Nguyễn Văn Thắng điều khiển chở theo một phụ nữ vi phạm không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu bên trái.

Tổ CSGT đã dừng phương tiện, thông báo vi phạm, yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, kiểm tra giấy tờ người điều khiển, giấy tờ phương tiện. Tuy nhiên, Thắng không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn cũng như không xuất trình các loại giấy tờ theo quy định.

Đồng thời, thanh niên này la ó gây mất trật tự, đạp ngã phương tiện, kéo xe ra giữa đường gây cản trở giao thông. Chưa dừng lại, Thắng dùng bật lửa tự đốt xe máy và dùng gạch, đá ven đường đập phá, hủy hoại phương tiện vi phạm và bỏ đi cùng người phụ nữ ngồi trên xe.

Vụ việc đã làm gián đoạn giao thông trên tuyến tạm thời, phương tiện bị hư hỏng hoàn toàn và ảnh hưởng đến trật tự công cộng trong khu dân cư.

Tổ CSGT đã sử dụng bình chữa cháy, huy động quần chúng dập tắt hoàn toàn đám cháy. Đồng thời, phối hợp với Công an phường Cam Linh, người dân tiến hành truy xét đối tượng.

Qua truy xét, Công an phường Cam Linh đã bắt giữ Nguyễn Văn Thắng. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện Thắng dương tính với chất ma túy. Được biết, Thắng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 6-2025.

Công an phường Cam Linh đã tạm giữ Thắng và phương tiện để điều tra, làm rõ vụ việc.