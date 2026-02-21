Phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi nổi trên hồ ở trung tâm Hà Tĩnh 21/02/2026 17:07

(PLO)- Người dân phát hiện thi thể bé gái nổi trên mặt hồ nên trình báo cơ quan chức năng.

Chiều 21-2, Công an phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) đang phối hợp với VKSND Khu vực 1 để điều tra nguyên nhân vụ việc thi thể bé gái 8 tuổi nổi trên mặt hồ Bảy Mẫu.

Người dân phát hiện thi thể bé gái nổi lên ở hồ Bảy Mẫu, trung tâm TP Hà Tĩnh cũ. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Trước đó, người dân xung quanh hồ Bảy Mẫu bất ngờ phát hiện một thi thể nổi trên mặt hồ nên báo cơ quan chức năng.

Qua khám nghiệm, xác định thi thể trên là một bé gái, có tên T.A.T (8 tuổi) là học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học Nam Hà.

Người dân quyên góp để lo hậu sự cho cháu bé xấu số bởi hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. ﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Được biết, gia đình T có hoàn cảnh rất khó khăn.

Cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Một số người dân nhận định cháu bé T đã rơi xuống hồ từ lâu và đến hôm nay thi thể mới nổi lên mặt hồ.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.