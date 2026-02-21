Phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi nổi trên hồ ở trung tâm Hà Tĩnh

Chiều 21-2, Công an phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) đang phối hợp với VKSND Khu vực 1 để điều tra nguyên nhân vụ việc thi thể bé gái 8 tuổi nổi trên mặt hồ Bảy Mẫu.
Trước đó, người dân xung quanh hồ Bảy Mẫu bất ngờ phát hiện một thi thể nổi trên mặt hồ nên báo cơ quan chức năng.
Qua khám nghiệm, xác định thi thể trên là một bé gái, có tên T.A.T (8 tuổi) là học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học Nam Hà.
Được biết, gia đình T có hoàn cảnh rất khó khăn.
Một số người dân nhận định cháu bé T đã rơi xuống hồ từ lâu và đến hôm nay thi thể mới nổi lên mặt hồ.
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.