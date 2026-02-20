Tìm thấy thi thể cuối cùng vụ chìm thuyền khi đi chúc Tết ở Quảng Trị 20/02/2026 14:56

(PLO)-Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị huy động hơn 100 người tìm kiếm xuyên đêm để đưa hai thi thể lên bờ.

Chiều 20-2, lãnh đạo UBND xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị thông tin lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai người bị mất tích trong vụ chìm thuyền vào sáng 19-2.

Thi thể nạn nhân tìm thấy được xác định là cháu Nguyễn Diễm Chinh (14 tuổi, ngụ xã Tuyên Bình). Vị trí tìm thấy thi thể cháu Chinh gần khu vực tìm thấy thi thể ông Nguyễn Văn Tâm lúc 13 giờ cùng ngày.

Hai thi thể mất tích được tìm thấy sau một ngày tìm kiếm.

Theo lãnh đạo UBND xã Tuyên Bình, vụ chìm thuyền xảy ra lúc 11 giờ ngày 19-2, khi phương tiện đang di chuyển trên sông Gianh đoạn qua xã Tuyên Bình và xã Tuyên Hóa.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên thuyền có bảy người; trong đó ba người được cứu sống đưa lên bờ an toàn, hai người tử vong, hai người mất tích.

Hàng trăm người tổ chức tìm kiếm khi xảy ra sự việc chìm thuyền.

Công an tỉnh Quảng Trị triển khai lực lượng cùng xuồng máy chuyên dụng, thiết bị lặn và các phương tiện cứu hộ đến hiện trường.

Thợ lặn chuyên nghiệp cùng nhiều thiết bị hiện đại được điều động đến hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Trước điều kiện thời tiết và dòng chảy phức tạp, lực lượng cứu nạn đã chia thành nhiều tổ, sử dụng móc câu, thiết bị dò tìm và thợ lặn chuyên nghiệp để mở rộng phạm vi tìm kiếm.