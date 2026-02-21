Quan chức Nhà Trắng tiết lộ thời gian ông Trump sang thăm Trung Quốc 21/02/2026 05:58

(PLO)- Một quan chức Nhà Trắng cho biết thời gian Tổng thống Mỹ Donald Trump sang thăm Trung Quốc đã được ấn định là từ ngày 31-3 tới 2-4.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sang thăm Trung Quốc từ ngày 31-3 tới ngày 2-4 và tham dự cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, theo các hãng tin Reuters và AFP.

Ngày 20-2, một quan chức Nhà Trắng (không được Reuters hay AFP nêu tên) đã xác nhận về thời gian chuyến thăm của ông Trump.

Quan chức Nhà Trắng này cho biết thêm rằng ông Trump dự kiến gặp ông Tập và trao đổi về khả năng gia hạn thoả thuận “đình chiến thương mại” Mỹ-Trung vốn được ký hôm 30-10-2025. Tuy nhiên, ông Trump được cho là vẫn chưa thể đảm bảo có thể đạt được thoả thuận tiếp tục tạm dừng leo thang thuế quan với Bắc Kinh hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau bên lề Hội nghị Cấp cao APEC tại Hàn Quốc ngày 30-10-2025. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Phía Trung Quốc chưa chính thức lên tiếng về chuyến thăm sắp tới của ông Trump.

Trước đó - khi được hỏi về chuyến thăm tới Trung Quốc, Tổng thống Trump hôm 19-2 nói rằng “chuyến đi này sẽ rất kịch tính”. Ông muốn Mỹ “phải có một sự thể hiện hoành tráng nhất trong lịch sử tại Trung Quốc”.

Chuyến thăm này sẽ đánh dấu cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên kể từ tháng 10-2025, khi ông Trump và ông Tập gặp nhau tại Hàn Quốc bên lề Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Sau cuộc họp ngày 30-10-2025, ông Tập tuyên bố Mỹ và Trung Quốc đã đạt được đồng thuận trong việc giải quyết một số vấn đề lớn.

Cùng ngày 30-10-2025, Bộ Thương mại Trung Quốc cùng thông báo về kết quả của vòng đàm phán thương mại diễn ra cùng lúc ở Malaysia. Theo đó, Mỹ huỷ bỏ “thuế fentanyl”, vốn được Washington tuyên bố ở mức 10%, và gia hạn thêm 1 năm việc tạm hoãn áp mức thuế 24% đối với hàng hóa Trung Quốc. Phía Trung Quốc sẽ điều chỉnh tương ứng các biện pháp đáp trả đối với những mức thuế nói trên.