Ông Tập điện đàm với ông Trump, cảnh báo về Đài Loan 05/02/2026 06:10

(PLO)- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay sau khi ông hội đàm trực tuyến với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhấn mạnh về Đài Loan.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 4-2, chỉ vài giờ sau khi ông có cuộc hội đàm trực tuyến với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc (đăng trên website của Bộ này), ông Tập nói với ông Trump rằng vấn đề Đài Loan là “quan trọng nhất” trong quan hệ Mỹ - Trung, nhấn mạnh hòn đảo này là lãnh thổ của Trung Quốc và Bắc Kinh sẽ không bao giờ cho phép bị tách rời.

Ông Tập khẳng định Trung Quốc phải bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời kêu gọi Washington hết sức thận trọng trong việc bán vũ khí cho Đài Loan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp song phương tại Hàn Quốc ngày 30-10-2025. Ảnh: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần của Trung Quốc và không loại trừ khả năng thống nhất bằng vũ lực nếu cần thiết.

Ngoài ra, ông Tập nhấn mạnh rằng ông coi trọng cao độ mối quan hệ Mỹ - Trung và bày tỏ hy vọng trong năm mới sẽ cùng Tổng thống Trump lái con tàu lớn của quan hệ song phương vững vàng vượt qua gió bão, đạt thêm nhiều thành quả lớn và tích cực

“Hai nước cần từng bước xây dựng lòng tin, tìm ra cách chung sống đúng đắn, đưa năm 2026 thành năm hai cường quốc lớn tiến tới tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng thắng” - trích thông cáo.

Về phía mình, ông Trump cho biết ông coi trọng những quan ngại của Trung Quốc liên quan Đài Loan và sẵn sàng duy trì liên lạc với Bắc Kinh nhằm giữ ổn định quan hệ song phương, theo thông cáo phía Trung Quốc.

Đăng trên mạng xã hội Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông đã có một cuộc điện đàm “rất tuyệt vời” với ông Tập, đề cập nhiều vấn đề như thương mại, năng lượng, Đài Loan, Iran và cuộc xung đột Nga - Ukraine.

“Tất cả đều rất tích cực. Quan hệ với Trung Quốc, cũng như mối quan hệ cá nhân của tôi với Chủ tịch Tập, là cực kỳ tốt đẹp, và cả hai chúng tôi đều hiểu rõ tầm quan trọng của việc duy trì điều đó” - ông Trump viết.

Hai bên cũng trao đổi về việc giao động cơ máy bay và nhiều vấn đề khác, tất cả đều “rất tích cực”.

Tổng thống Mỹ cho biết dự kiến sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 4.