Đài Loan phản ứng sau khi ông Trump và ông Tập điện đàm 05/02/2026 14:41

(PLO)- Lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức khẳng định quan hệ Mỹ - Đài Loan vẫn “vững chắc như bàn thạch” sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ngày 5-2, lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức đã có những phát ngôn đáng chú ý sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 4-2.

Ông Lại cho biết Đài Loan và Mỹ hiện duy trì các kênh liên lạc chặt chẽ và hiệu quả, hãng Reuters đưa tin.

“Quan hệ Mỹ - Đài Loan vững chắc như bàn thạch. Toàn bộ các chương trình hợp tác sẽ tiếp tục được triển khai và không có sự thay đổi nào” - ông Lại nói, đồng thời khẳng định các cam kết của Mỹ đối với Đài Loan vẫn giữ nguyên.

Mỹ và Trung Quốc chưa bình luận về phát ngôn của ông Lại.

Lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức. Ảnh: CNA

Trước đó, hôm 4-2, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung đã có cuộc điện đàm.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc (đăng trên website của Bộ này), ông Tập nói với ông Trump rằng vấn đề Đài Loan là “quan trọng nhất” trong quan hệ Mỹ - Trung, nhấn mạnh hòn đảo này là lãnh thổ của Trung Quốc và Bắc Kinh sẽ không bao giờ cho phép bị tách rời.

Ông Tập khẳng định Trung Quốc phải bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời kêu gọi Washington hết sức thận trọng trong việc bán vũ khí cho Đài Bắc.

Về phía mình, ông Trump cho biết ông coi trọng những quan ngại của Trung Quốc liên quan hòn đảo và sẵn sàng duy trì liên lạc với Bắc Kinh nhằm giữ ổn định quan hệ song phương, theo thông cáo phía Trung Quốc.

Đăng trên mạng xã hội Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông đã có một cuộc điện đàm “rất tuyệt vời” với ông Tập.

“Tất cả đều rất tích cực. Quan hệ với Trung Quốc, cũng như mối quan hệ cá nhân của tôi với Chủ tịch Tập, là cực kỳ tốt đẹp, và cả hai chúng tôi đều hiểu rõ tầm quan trọng của việc duy trì điều đó” - ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ cho biết ông dự kiến sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 4.