VIDEO: Nhà leo núi người Mỹ tay không chinh phục tòa nhà cao nhất Đài Loan 25/01/2026 11:04

(PLO)- Nhà leo núi người Mỹ Alex Honnold đã chinh phục tòa nhà cao nhất Đài Loan trong thời gian khoảng 90 phút mà không có bất kỳ thiết bị bảo hộ nào.

Sáng 25-1, nhà leo núi người Mỹ Alex Honnold đã chinh phục tòa nhà Đài Bắc 101 (ở Đài Loan, Trung Quốc) bằng cách leo tự do không thiết bị bảo hộ, sau khi khi bị hoãn vào ngày 24-1 do điều kiện thời tiết không thuận lợi, theo trang Focus Taiwan.

Đài Bắc 101 là tòa nhà cao nhất Đài Loan (101 tầng, cao 507 m). Tòa nhà được công ty C.Y. Lee & Partners tại Đài Loan thiết kế. Đây là tòa tháp cao nhất thế giới từ năm 2004 đến năm 2007.

Nhà leo núi Honnold bắt đầu màn leo núi không cần dây bảo hiểm vào lúc 9 giờ sáng 25-1 (tức 8 giờ sáng theo giờ VN). Hàng nghìn người đã có mặt bên ngoài tòa nhà Đài Bắc 101 để cổ vũ. Ông Honnold hoàn thành cuộc leo núi lúc 10 giờ 43 phút sáng (tức 9 giờ 43 phút theo giờ VN).

Video Nhà leo núi người Mỹ tay không chinh phục tòa nhà Đài Bắc 101. Nguồn: TVBS News

Đối với ông Honnold, leo vách đá và leo tòa nhà chọc trời không hoàn toàn khác nhau. Nhưng vẫn có những điểm khác biệt quan trọng tạo nên sự khó lường khi ông Honnold lần đầu tiên cố gắng chinh phục một tòa nhà chọc trời.

Theo nhà leo núi này, chinh phục tòa nhà Đài Bắc 101 chủ yếu phụ thuộc vào một điều: sức bền.

“Thử thách lớn nhất đến từ thể lực tổng thể, chính là sự mệt mỏi tích tụ trong suốt quá trình leo” - nhà leo núi Honnold nói với kênh Netflix trước khi tiến hành chinh phục tòa nhà cao nhất Đài Loan.

Các tòa nhà chọc trời thường dốc hơn các vách đá tự nhiên, và các động tác cần thiết để leo lên một tòa nhà lặp đi lặp lại nhiều hơn so với leo trên bề mặt đá.

Nhà leo núi người Mỹ Alex Honnold đứng trên đỉnh tòa nhà Đài Bắc 101. Ảnh: CNA

Mặc dù ông Honnold không phải là người đầu tiên leo lên tòa nhà Đài Bắc 101, nhưng ông người đầu tiên được biết đến đã làm điều đó mà không cần dây thừng hay lưới an toàn.

Trước đó, nhà leo núi Alain Robert, còn được biết đến với biệt danh "Người nhện Pháp", đã leo lên tòa nhà chọc trời Đài Bắc 101 trong lễ khai trương tòa nhà năm 2004. Với dây an toàn và dây thừng, ông Robert đã mất 4 giờ để hoàn thành việc leo lên vào ngày Giáng sinh giữa thời tiết mưa. Tòa nhà cũng chưa hoàn thiện vào thời điểm đó khiến nỗ lực của ông gặp nhiều khó khăn.

Ông Honnold, sinh năm 1985, là một vận động viên leo núi chuyên nghiệp người Mỹ, được nhiều người coi là vận động viên leo núi tự do vĩ đại nhất trong lịch sử khi leo những vách đá khổng lồ mà không cần dây thừng hay thiết bị an toàn.

Ông Honnold là người đầu tiên leo núi El Capitan (cao hơn 900 m) ở Vườn quốc gia Yosemite (bang California, Mỹ) mà không cần dây thừng. Cuộc leo núi này của ông được dựng thành phim tài liệu “Free Solo” và đã giành giải Oscar cho Phim tài liệu hay nhất năm 2019.