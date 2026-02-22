Người dân gửi clip cho công an, tài xế bị mời làm việc vì lái ô tô đi ngược chiều 22/02/2026 11:21

(PLO)- Tài xế lái xe biển số tỉnh Bắc Giang đi ngược chiều trước khu vực sân bay Cam Ranh, bị cảnh sát lập biên bản xử phạt sau khi người dân gửi clip phản ánh.

Ngày 22-2, chỉ huy Đội CSGT đường bộ thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông PVT (44 tuổi, ngụ phường Nam Nha Trang) về lỗi đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều.

Video: Tài xế chạy ngược chiều gây mất an toàn giao thông.

Trước đó, ngày 19-2, qua hệ thống tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Khánh Hoà, tiếp nhận video phản ánh của người dân về trường hợp ô tô đi ngược chiều trên đại lộ Nguyễn Tất Thành đoạn giao nhau với nhà ga quốc tế, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Vào cuộc xác minh, Đội CSGT đường bộ xác định ô tô biển số tỉnh Bắc Giang do ông PVT trực tiếp cầm lái, nên mời lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông T thừa nhận hành vi vi phạm của mình.