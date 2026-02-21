Bắt giữ hung thủ tạt xăng đốt, chém nạn nhân trên phố ngày mồng 1 Tết 21/02/2026 18:04

(PLO)- Do mâu thuẫn tiền bạc trong làm ăn, hung thủ đã tạt xăng đốt người và chém liên tiếp nạn nhân trong ngày mồng 1 Tết Nguyên đán.

Ngày 21- 2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Biển (35 tuổi, quê TP Cần Thơ) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, do có mâu thuẫn tiền bạc trong chuyện chung vốn đầu tư xây dựng, tính công nợ nên chiều ngày 17-2 (mồng 1 Tết), Biển hẹn anh Nguyễn Thanh Hiền (phường Hố Nai) để nói chuyện và yêu cầu đem theo sổ sách ghi chép tiền vật liệu và tiền công.

Nguyễn Văn Biển. Ảnh: Công an cung cấp

Đến tối cùng ngày, cả 2 hẹn nhau đến khu vực ngã 3 thuộc khu phố 1 (phường Hố Nai) để nói chuyện. Lúc này Biển lấy trên xe máy 1 chai xăng tạt vào người anh Hiền rồi dùng hột quẹt đốt. Do bị lửa cháy vào người nên anh Hiền nhảy khỏi xe bỏ chạy.

Chưa dừng lại ở đó, Biển lấy dao giấu trong người chém liên tiếp trúng vào tay khiến nạn nhân gục xuống đường. Lúc này Biển rời đi, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng công an phường Hố Nai nhanh chóng truy bắt hung thủ.

Đến tối ngày 19-2, lực lượng công an đã truy bắt được Biển khi đang lẩn trốn ở phòng trọ tại khu phố Đồng Tâm, phường Trấn Biên.