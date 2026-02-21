Cảnh sát giao thông Đà Nẵng phát hiện xe 43 chỗ nhồi nhét đến 60 khách 21/02/2026 19:52

Ngày 21-2, Công an TP Đà Nẵng cho hay Phòng Cảnh sát giao thông vừa phát hiện xe khách giường nằm 43 chỗ nhồi nhét khách.

Theo đó, tối 20-2 (Mùng 4 Tết), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo từ đường dây nóng của Cục Cảnh sát giao thông về việc xe khách giường nằm biển số 47B-016… chạy tuyến Đắk Lắk - Hà Tĩnh chở quá số người quy định.

Xe giường nằm 43 chỗ nhồi nhét 60 khách. Ảnh: CA

Lúc này, xe đang lưu thông hướng về Quốc lộ 14B. Chỉ sau chưa đầy 30 phút triển khai, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xác minh, chốt chặn và dừng phương tiện kiểm tra. Cơ quan chức năng phát hiện trên xe chở đến 60 người, vượt 17 người so với quy định.

Cảnh sát giao thông Đà Nẵng đã lập biên bản đối với tài xế về hành vi chở quá số người được phép; đồng thời lập biên bản đối với chủ phương tiện về hành vi giao xe cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm.

Cảnh sát giao thông Đà Nẵng lập biên bản xe vi phạm. Ảnh: CA

Sau đó, Cảnh sát giao thông Đà Nẵng đã hỗ trợ bố trí phương tiện khác để hành khách tiếp tục hành trình an toàn.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải và người điều khiển phương tiện tuyệt đối không chở quá số người quy định. Hành vi vì lợi nhuận mà xem nhẹ an toàn tính mạng hành khách là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm.