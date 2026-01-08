Đan Mạch đánh tiếng gặp khẩn cấp phía Mỹ bàn vụ Greenland 08/01/2026 06:24

(PLO)- Khả năng sẽ có cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen và người phụ trách đối ngoại của Greenland - bà Vivian Motzfeldt với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào tuần tới thảo luận về vấn đề Greenland.

Trước tham vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc kiểm soát đảo Greenland (Đan Mạch), ngày 7-1, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen và người phụ trách đối ngoại của Greenland - bà Vivian Motzfeldt đã đề nghị một cuộc gặp khẩn cấp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio để thảo luận.

"Chúng tôi muốn cuộc thảo luận này bớt căng thẳng và cực đoan hơn. Những lời lẽ gay gắt cần được thay bằng một cuộc đối thoại tỉnh táo, hợp lý hơn. Ngay lúc này" - ông Rasmussen viết trên mạng xã hội X.

Trong khi đó, nghị sĩ Aaja Chemnitz - thành viên Quốc hội Đan Mạch đại diện cho Greenland - nhấn mạnh Greenland tiếp tục bác bỏ khả năng sáp nhập vào Mỹ.

“Greenland chưa bao giờ được đem ra mua bán và cũng sẽ không bao giờ như vậy” - bà Chemnitz nói, đồng thời cho rằng việc các quan chức Mỹ không loại trừ khả năng can thiệp quân sự là “hoàn toàn đáng phẫn nộ”.

Về phía Mỹ, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết khả năng Mỹ mua lại Greenland đang được ông Trump và đội ngũ an ninh quốc gia thảo luận tích cực.

"Mọi phương án luôn nằm trên bàn làm việc của Tổng thống Trump... tuy nhiên phương án đầu tiên của Tổng thống luôn là ngoại giao" - bà Leavitt nói.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ngày 7-1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận sẽ gặp các lãnh đạo Đan Mạch vào tuần tới, hãng Reuters đưa tin.

Ông Rubio cho biết ông Trump vẫn bảo lưu quyền lựa chọn giải quyết mục tiêu này bằng các biện pháp quân sự.

"Với tư cách là một nhà ngoại giao - cương vị hiện tại của tôi và là công việc chúng tôi đang làm, chúng tôi luôn ưu tiên giải quyết vấn đề theo những cách khác, điều này cũng từng áp dụng với Venezuela" - ông Rubio trả lời khi được hỏi liệu Mỹ có sẵn sàng mạo hiểm làm tổn hại NATO bằng việc dùng vũ lực để kiểm soát Greenland hay không.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết nhà ngoại giao hàng đầu của Washington đã loại trừ khả năng Mỹ tiến hành một chiến dịch quân sự.

“Chính tôi đã trao đổi qua điện thoại với Ngoại trưởng Mỹ, ông ấy đã bác bỏ ý tưởng rằng những gì vừa xảy ra ở Venezuela có thể lặp lại tại Greenland” - ông Barrot nói.

Một nguồn tin từ chính phủ Đức chia sẻ với Reuters rằng Berlin đang "hợp tác chặt chẽ với các nước châu Âu khác và Đan Mạch về các bước tiếp theo liên quan đến Greenland".

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao châu Âu (đề nghị không tiết lộ danh tính) nhận định rằng Đan Mạch phải là bên dẫn đầu các nỗ lực phối hợp phản ứng, song "Đan Mạch vẫn chưa thông báo cho các đồng minh châu Âu về hình thức hỗ trợ cụ thể mà họ mong muốn nhận được".

Greenland sở hữu vị trí chiến lược nằm giữa châu Âu và Bắc Mỹ, là địa điểm quan trọng đối với hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ trong nhiều thập niên qua.

Sự giàu có về tài nguyên khoáng sản của hòn đảo này cũng phù hợp với tham vọng của Washington nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, theo Reuters.