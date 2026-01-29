Thái Lan: Máy bay quân sự rơi khi đang huấn luyện, 2 phi công thiệt mạng 29/01/2026 12:39

(PLO)- Máy bay tấn công hạng nhẹ AT-6 của Không quân Hoàng gia Thái Lan đã rơi khi đang bay huấn luyện tại tỉnh Chiang Mai, khiến cả 2 phi công trên máy bay thiệt mạng.

Sáng 29-1, một máy bay tấn công hạng nhẹ AT-6 hai chỗ ngồi của Không quân Hoàng gia Thái Lan đã rơi khi đang bay huấn luyện tại huyện Jom Thong, tỉnh Chiang Mai, khiến cả hai phi công thiệt mạng, tờ Nation dẫn thông báo của Không quân Hoàng gia Thái Lan.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 10 giờ 30 (giờ địa phương). Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân.

Hiện trường vụ máy bay tấn công hạng nhẹ AT-6 rơi tại tỉnh Chiang Mai (Thái Lan) ngày 29-1. Ảnh: NATION

Không quân Hoàng gia Thái Lan cho biết đã cử lực lượng chức năng tới hiện trường để kiểm tra.

Theo thông tin ban đầu, máy bay rơi xuống khu vực dân cư hẻo lánh, đường tiếp cận hiện trường khá khó khăn, khiến công tác tiếp cận của lực lượng chức năng phải hết sức thận trọng và cần sự phối hợp của nhiều đơn vị.

Không quân Hoàng gia Thái Lan chưa làm rõ biến thể AT-6 gặp nạn, nhưng dựa trên biên chế triển khai, nhiều khả năng đó là AT-6TH Wolverine, theo Nation.

Không quân Thái Lan hiện có tám chiếc AT-6TH Wolverine được phân công thực hiện nhiệm vụ chiến đấu/tấn công tại Căn cứ Không quân Chiang Mai.