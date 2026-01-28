Ấn Độ : Rơi Máy bay chở Phó Thủ hiến bang, tất cả người trên máy bay đều thiệt mạng 28/01/2026 17:50

(PLO)- Máy bay chở Phó Thủ hiến bang Maharashtra (Ấn Độ) – ông Ajit Pawar cùng 4 người khác đã bị rơi và bốc cháy, cả 5 người trên máy bay đều thiệt mạng.

Ngày 28-1, máy bay chở Phó Thủ hiến bang Maharashtra (Ấn Độ) – ông Ajit Pawar cùng 4 người khác đã bị rơi và bốc cháy, khiến tất cả người trên máy bay thiệt mạng, hãng Reuters đưa tin.

Theo Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ, máy bay trên là chiếc Learjet 45 do công ty VSR Ventures vận hành, xuất phát từ TP Mumbai và hướng đến TP Baramati. Ngoài ông Pawar, trên máy bay còn có 2 nhân viên của ông và 2 thành viên phi hành đoàn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: THE STATESMAN

“Không ai trên máy bay sống sót” – theo thông báo từ Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ cho biết.

Trả lời đài India Today, giám đốc của VSR Ventures – ông V.K. Singh cho biết máy bay đã gặp nạn khi đang tiếp cận TP Baramati, nhưng nguyên nhân chưa được xác định.

“Máy bay hoàn toàn an toàn. Phi hành đoàn khá giàu kinh nghiệm” – ông nói.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết khi máy bay rơi, nó bốc cháy và sau đó có thêm 4 hoặc 5 vụ nổ nữa.

Theo Reuters, ông Pawar đến Baramati để vận động cho cuộc bầu cử chính quyền địa phương.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói rằng việc ông Pawar từ trần là "gây sốc và đáng buồn".