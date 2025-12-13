Trung Quốc nói loạt máy bay Philippines tiến vào không phận bãi cạn Scarborough 13/12/2025 07:40

(PLO)- Trung Quốc nói loạt máy bay hạng nhẹ Philippines tiến vào không phận bãi cạn Scarborough, Manila chưa lên tiếng.

Ngày 12-12, ông Tian Junli - phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam Trung Quốc - nói rằng nhiều máy bay hạng nhẹ của Philippines đã tiến vào không phận khu vực bãi cạn Scarborough ở Biển Đông.

Ông Tian cho biết lực lượng hải quân và không quân Trung Quốc đã tiến hành theo dõi, giám sát, cảnh báo các máy bay theo đúng quy định của pháp luật, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Ảnh chụp từ thiết bị bay không người lái cho thấy Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc (CCG) tuần tra gần bãi cạn Scarborough ngày 14-11. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Hiện tại, Đại sứ quán Philippines tại Bắc Kinh, cũng như Bộ Ngoại giao và Hội đồng Hàng hải của quốc gia này chưa phản hồi yêu cầu bình luận của báo giới về vụ việc.

Bãi cạn này là tâm điểm tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines. Bãi cạn Scarborough được Philippines gọi là Bajo de Masinloc và Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham.