Trung Quốc lên tiếng vụ việc với Philippines tại bãi cạn Scarborough 12/08/2025 07:14

(PLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm lên tiếng về vụ việc giữa tàu Trung Quốc và tàu Philippines tại bãi cạn Scarborough, song không đề cập vụ va chạm giữa hai tàu của Bắc Kinh.

Trong buổi họp báo ngày 11-8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm lên tiếng về vụ việc xảy ra giữa tàu Trung Quốc và tàu Philippines gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông, theo trang web Bộ này.

Ông Lâm cáo buộc phía Philippines ngày 11-8 đã điều nhiều tàu Cảnh sát biển, tàu công vụ và cái gọi là tàu cá tiến vào hải phận bãi cạn Scarborough, cũng như đưa máy bay quân sự vào không phận bãi cạn này.

Theo ông Lâm, vì các hành động trên của Philippines, Trung Quốc mới "thực hiện các biện pháp cần thiết" để đáp trả, song không nêu cụ thể đó là biện pháp gì.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm. Ảnh: CFP

Bãi cạn Scarborough là khu vực tranh chấp của Bắc Kinh và Manila, cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền khu vực này.

Ông Lâm không đề cập thông tin một tàu hải quân và một tàu hải cảnh Trung Quốc đã va chạm với nhau trong khi rượt đuổi tàu một Philippines đang tuần tra gần bãi cạn Scarborough, như thông tin mà phát ngôn viên Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) Jay Tarriela cho biết trước đó cùng ngày.

Ảnh do phía Philippines công bố về vụ va chạm giữa hai tàu Trung Quốc gần bãi cạn Scarborough ngày 11-8. Ảnh: Jey Tarriela/X

Trên trang X cá nhân, ông Tarriela viết: "Tàu CCG 3104 [của Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc], khi đang truy đuổi tàu BRP Suluan [của PCG] với tốc độ cao, đã thực hiện một động tác nguy hiểm từ mạn phải phía sau của tàu Cảnh sát biển Philippines (PCG), dẫn tới va chạm với tàu chiến của Hải quân Trung Quốc. Vụ va chạm gây hư hỏng nghiêm trọng phần mũi tàu của CCG 3104, khiến con tàu không thể tiếp tục hoạt động trên biển".