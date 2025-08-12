Bangkok lên tiếng liên quan đền tranh chấp; Có công dân Lào thiệt mạng trong xung đột Thái Lan-Campuchia 12/08/2025 10:53

(PLO)- Phía Thái Lan bác bỏ cáo buộc từ phía Campuchia rằng Bangkok đang lên kế hoạch giành quyền kiểm soát đền tranh chấp Ta Krabei (Thái Lan gọi là Ta Khwai), lưu ý rằng Phnom Penh đã hiểu sai ý.

Tình hình biên giới Campuchia và Thái Lan tiếp tục có những diễn biến đáng chú ý.

Thái Lan bác bỏ cáo buộc có kế hoạch dùng vũ lực giành quyền kiểm soát đền tranh chấp

Quân đội Hoàng gia Thái Lan (RTA) ngày 11-8 đã bác bỏ cáo buộc của Campuchia rằng Tư lệnh Vùng 2 - Trung tướng Boonsin Padklang có ý định dùng vũ lực giành quyền kiểm soát đền tranh chấp Ta Kwai (Campuchia gọi là đền Ta Krabei), cho rằng phát biểu của ông Boonsin đã bị hiểu sai, theo tờ Nation Thailand.

Ông Winthai Suvaree - người phát ngôn RTA - phủ nhận cáo buộc của bà Maly Socheata - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, cho rằng bà này đã diễn giải sai phát ngôn của ông Boonsin.

Ông Winthai Suvaree - người phát ngôn Quân đội Hoàng gia Thái Lan (RTA). Ảnh: NATION THAILAND

Cụ thể, vào lúc 8 giờ 31 phút sáng 11-8, tờ Phnom Penh Post đăng đoạn video bà Socheata cáo buộc ông Boonsin lên kế hoạch vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Nội dung này dựa trên cuộc phỏng vấn mà ông Boonsin thực hiện hôm 9-8, trong đó ông nói:

“Chúng tôi đã tác chiến bốn ngày ở 11 khu vực mục tiêu. Hiện quân ta chỉ cách Ta Kwai khoảng 30 m. Nhưng căn cứ của họ [Campuchia] nằm sát đền và họ có lợi thế về vị trí. Tuy nhiên, tôi khẳng định Ta Kwai nằm trong lãnh thổ của chúng ta, nên chúng ta phải giành lại”.

Theo Phnom Penh Post, bà Socheata coi đây là bằng chứng cho thấy ông Boonsin muốn lấn sang lãnh thổ Campuchia trước khi nghỉ hưu vào cuối tháng 9.

Để làm rõ, ông Winthai nhấn mạnh ông Boonsin không hề nói sẽ điều quân xâm nhập lãnh thổ Campuchia. Theo ông Winthai, phát biểu của ông Boonsin chỉ nhằm khẳng định Ta Kwai thuộc lãnh thổ Thái Lan và trong 4 ngày đụng độ biên giới quân đội Thái đã tìm cách giành lại ngôi đền từ lực lượng Campuchia đang chiếm giữ.

Theo ông Winthai, Tư lệnh Vùng 2 dự kiến nêu vấn đề này tại cuộc họp Ủy ban Biên giới Khu vực trong khoảng 2 tuần tới, và chỉ khẳng định rằng Thái Lan sẽ không rút khỏi vị trí hiện tại bên ngoài Ta Kwai.

“Tôi xin khẳng định rằng Tư lệnh Quân khu 2 không hề nói sẽ dùng vũ lực để chiếm ngôi đền. Ông ấy không tìm cách khiêu khích xung đột, cũng không có kế hoạch dùng biện pháp quân sự để giành Ta Kwai như phía Campuchia cáo buộc” - ông Winthai nói.

Phía Campuchia chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trước đó, Campuchia cáo buộc tuyên bố ông Boonsin là vi phạm cả thỏa thuận ngừng bắn đạt được hôm 28-7, lẫn “tinh thần của cuộc họp bất thường Ủy ban Biên giới chung (GBC) Campuchia-Thái Lan ngày 7-8 tại Malaysia”.

“Campuchia tái khẳng định lập trường kiên định trong việc tìm kiếm giải pháp bằng biện pháp hòa bình, coi nguyên tắc hòa bình là tối thượng và thực thi nghiêm túc thỏa thuận ngừng bắn. Campuchia hy vọng phía Thái Lan cũng sẽ thể hiện thiện chí tương tự để chấm dứt hoàn toàn mọi cuộc đối đầu, khôi phục hòa bình, trật tự bình thường và cuộc sống yên ổn cho nhân dân hai nước” - bà Socheata nói.

Campuchia cập nhật tình hình biên giới

Trong cuộc họp báo sáng 12-8, bà Socheata cho biết tình hình biên giới Campuchia-Thái Lan tại khu vực đền Preah Vihear ngày qua vẫn ổn định, không có tiếng súng.

Theo bà, lực lượng Campuchia dọc biên giới vẫn giữ vững tư thế và đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Bà Maly Socheata - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia trong buổi họp báo sáng 12-8. Ảnh chụp màn hình livestream của ông Hun Sen - Chủ tịch Thượng viện Campuchia

“Những kết quả tích cực đạt được tại các cuộc họp bất thường của Ủy ban Biên giới chung (GBC) Campuchia-Thái Lan phản ánh quyết tâm chung của hai bên trong việc hợp tác thúc đẩy hòa bình lâu dài, ổn định, hợp tác và phát triển vì lợi ích chung của cả hai quốc gia. Do đó, bước quan trọng tiếp theo là mỗi bên cần thể hiện rõ thiện chí, cam kết, sự tôn trọng và thực hiện một cách thực chất, hiệu quả những gì đã được thống nhất” - bà Socheata nhấn mạnh.

Ngoài ra, tại cuộc họp báo, bà Socheata tiếp tục kêu gọi Thái Lan trao trả 18 binh sĩ Campuchia mà Thái Lan đang giam giữ.

Có công dân Lào thiệt mạng trong xung đột biên giới Campuchia-Thái Lan

Theo tờ Laotian Times, một công dân Lào tên là Houng Jorasa đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ dữ dội giữa Campuchia và Thái Lan bùng phát ngày 24-7 gần khu vực đền Ta Muen Thom đang tranh chấp. Thông tin về cái chết của bà Houng được công bố ngày 10-8.

Bà Houng đã sinh sống ở Thái Lan hơn 30 năm cùng chồng là công dân Thái - ông Pod Jorasa, người cũng bị thương nặng trong vụ xung đột và hiện vẫn đang điều trị tại tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan).

Đoàn quan chức Thái Lan tổ chức lễ tang cho công dân Lào thiệt mạng trong xung đột biên giới Campuchia-Thái Lan. Ảnh: PHEU THAI PARTY

Ngày 10-8, Thứ trưởng Nội vụ Thái Lan Theerarat Samrejvanich đã chủ trì lễ tang của bà Houng tại huyện Nam Yuen (tỉnh Ubon Ratchathani).

Bà Theerarat cho biết Nội các Thái Lan đã phê duyệt khoản hỗ trợ khẩn cấp trị giá 800.000 baht (khoảng 22.700 USD) cho người chồng, cùng các khoản bồi thường bổ sung sẽ được xem xét theo khuôn khổ phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai của nước này.

Do không phải là công dân Thái, bà Houng không đủ điều kiện nhận khoản bồi thường tiêu chuẩn 800.000 baht dành cho công dân Thái thiệt mạng trong xung đột biên giới Campuchia-Thái Lan. Dù vậy, chính quyền Thái Lan vẫn đang xử lý trường hợp của bà với sự xem xét đặc biệt.

Lãnh đạo huyện Nam Yuen đã được giao nhiệm vụ điều tra, xác minh đầy đủ và gửi kết quả lên ủy ban liên quan để xem xét hỗ trợ thêm.