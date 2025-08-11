Thái Lan: Sẽ kiện Campuchia lên ICC với cáo buộc sử dụng mìn tại biên giới 11/08/2025 20:13

(PLO)- Người phát ngôn chính phủ Thái Lan - ông Jirayu Houngsub nói rằng Thái Lan sẽ kiện Campuchia lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) vì cáo buộc sử dụng mìn tại biên giới.

Ngày 11-8, người phát ngôn chính phủ Thái Lan - ông Jirayu Houngsub nói rằng Thái Lan sẽ kiện Campuchia lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) vì cáo buộc sử dụng mìn tại biên giới, theo tờ Nation.

Ông Jirayu lưu ý rằng Thái Lan dự kiến sẽ kiện Campuchia lên ICC thay vì Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) vì Bangkok không chấp nhận thẩm quyền của ICJ.

Ông Jirayu đề cập vụ việc ngày 9-8, khi ba binh sĩ Thái Lan bị thương do giẫm phải mìn trong khi đi tuần tra biên giới. Thái Lan cáo buộc binh sĩ Campuchia đã gài mìn tại đèo Chong Don Ao – Krissana, huyện Kanthalak, tỉnh Si Sa Ket.

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan - ông Jirayu Houngsub. Ảnh: NATION

Ông Jirayu nói rằng lực lượng Thái Lan đã rà phá mìn ở đèo Chong Don Ao – Krissana từ lâu, vì vậy các thiết bị nổ này hẳn mới được gài gần đây.

Người phát ngôn cho rằng vụ việc là hành vi vi phạm rõ ràng Công ước Ottawa về mìn sát thương. Sự việc xảy ra chỉ hai ngày sau cuộc họp Ủy ban Biên giới Chung (GBC) tại Malaysia, nơi Campuchia bác đề xuất của Thái Lan về việc hai nước cùng phối hợp rà phá mìn dọc biên giới.

Ông Jirayu cho biết đại sứ Thái Lan tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở TP Geneva (Thuỵ Sĩ) đã gửi thư tới Chủ tịch Công ước Ottawa để phản đối các vụ việc này.

Ngoài ra, đại sứ Thái Lan tại Liên Hợp Quốc ở TP New York (Mỹ) cũng đã gặp Chủ tịch Công ước Ottawa và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres để đề nghị có hành động đối với Campuchia vì vi phạm hiệp ước, người phát ngôn chính phủ Thái Lan nói thêm.

Campuchia chưa bình luận về các động thái của Thái Lan.

Trước đó, ngày 10-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia - ông Chum Sounry bác bỏ cáo buộc từ Thái Lan rằng lực lượng Campuchia đã đặt mìn mới dọc biên giới, làm bị thương 3 binh sĩ Thái Lan.

Ông Sounry nhấn mạnh rằng cho đến nay vẫn chưa có cuộc điều tra đáng tin cậy hoặc minh bạch nào về vụ việc mà Thái Lan nêu ra. Campuchia kêu gọi sự kiên nhẫn và thúc giục Thái Lan tránh đưa ra những cáo buộc công khai vội vàng, có thể làm suy yếu lòng tin lẫn nhau và tinh thần ngừng bắn mà cả hai nước đã cam kết duy trì.