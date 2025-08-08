Thái Lan truy tố 23 người trong vụ sập toà nhà ở Bangkok do động đất 08/08/2025 10:36

(PLO)- Các công tố viên Thái Lan đã truy tố 23 nghi phạm vì các cáo buộc vi phạm dẫn đến vụ sập toà nhà 33 tầng ở Bangkok do trận động đất cuối tháng 3 làm 95 công nhân xây dựng thiệt mạng.

Ngày 7-8, các công tố viên Thái Lan đã truy tố 23 nghi phạm vì các cáo buộc vi phạm dẫn đến vụ sập trụ sở Văn phòng Kiểm toán Nhà nước ở thủ đô Bangkok trong trận động đất ngày 28-3, theo hãng tin Reuters.

Công trình 30 tầng này đang xây dở tại quận Chatuchak là tòa nhà duy nhất đổ sập do rung chấn từ trận động đất mạnh 7,7 độ richter ở Myanmar.

Hiện trường vụ sập toà nhà ở Bangkok do trận động đất ngày 28-3. Ảnh: UNITED SAR K9 TEAM

Khoảng 95 người, hầu hết là công nhân xây dựng, đã thiệt mạng trong vụ việc. Công trình trụ sở Văn phòng Kiểm toán Nhà nước là dự án liên doanh giữa Italian-Thai Development và China Railway Number 10 (Thailand) Ltd - một đơn vị tại Thái Lan của Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc.

Ông Premchai Karnasuta, Chủ tịch Italian-Thai Development và là một lãnh đạo của China Railway Number 10 (Thailand) Ltd, cùng những người khác bị truy tố về hành vi vi phạm quy định xây dựng và gây chết người do cẩu thả, người phát ngôn Văn phòng Tổng Chưởng lý Thái Lan Sakkasem Nisaiyok cho biết.

Một số nghi phạm cũng bị truy tố về tội làm giả hồ sơ kỹ thuật.

Điều tra sơ bộ kết luận rằng các sai sót trong thiết kế và thi công là nguyên nhân dẫn đến vụ sập tòa nhà.

Ông Premchai cùng 14 người khác đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc khi bị cảnh sát bắt hồi tháng 5 vì vụ sập tòa nhà.

Cơ quan Điều tra Đặc biệt cho biết đang tiếp tục điều tra các khía cạnh khác của vụ án, bao gồm cáo buộc thông đồng trong đấu thầu có thể liên quan tới tới 70 quan chức nhà nước.