Nga, Mỹ, Đức, Anh... lên tiếng về thỏa thuận ngừng bắn 13 điểm Campuchia-Thái Lan 08/08/2025 11:07

(PLO)- Khác những ngày trước, Campuchia và Thái Lan sáng 8-8 không cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, tín hiệu tích cực cho căng thẳng biên giới giữa hai nước nhiều ngày qua.

Tính đến sáng nay 8-8, hai bên Campuchia và Thái Lan chưa đưa ra thông báo mới nào về tình hình biên giới. Đây có thể coi là một tín hiệu tích cực cho thấy tình hình biên giới giữa hai nước vẫn khá ổn định, không có tiếng súng.

Trong khi đó, truyền thông Campuchia và Thái Lan như các tờ báo Khmer Times, Phnom Penh Post, Bangkok Post, Nation Thailand,... đều đưa tin đậm nét về việc hai nước đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn 13 điểm hôm 7-8 tại Malaysia.

Quốc tế chúc mừng

Sau lễ ký thỏa thuận ngừng bắn chi tiết giữa Campuchia và Thái Lan vào ngày 7-8, nhiều nhà ngoại giao quốc tế đã chúc mừng hai quốc gia, cũng như Malaysia - nước chủ trì các cuộc đàm phán dẫn tới thỏa thuận, cùng các quan sát viên Mỹ và Trung Quốc.

Thứ trưởng Quốc phòng kiêm quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan - Tướng Nattaphon Narkphanit (trái) và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia - Tướng Tea Seiha ký thỏa thuận ngừng bắn 13 điểm tại Malaysia ngày 7-8. Ảnh: KHAOSOD

"Nhờ sự lãnh đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Mỹ đã giúp làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan. Chúng tôi cảm ơn Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim vì vai trò lãnh đạo và đã chủ trì tiến trình ngừng bắn. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hỗ trợ Malaysia, ASEAN và hai quốc gia trong giai đoạn tiếp theo của tiến trình này” - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói..

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh Catherine West cũng hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn, coi đây là khuôn khổ hướng tới một thỏa thuận toàn diện và hiệu quả.

"Chúng tôi kêu gọi hai bên thực thi nghiêm túc thỏa thuận này, trong đó đặt ra những điều khoản then chốt cho hòa bình bền vững, bao gồm cả việc bảo vệ dân thường" - bà West viết trên X.

Từ Đức, ông Frank Hartmann - Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Đức - khẳng định Berlin hoan nghênh thỏa thuận, trong đó có việc thành lập đội quan sát viên ASEAN.

"Chúng tôi cảm kích vai trò xây dựng của Malaysia với tư cách là bên trung gian. Việc tiếp tục củng cố lòng tin là điều then chốt để hướng tới nền hòa bình bền vững" - ông Hartmann nói.

Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Uông Văn Bân cũng chia sẻ lời chúc mừng trên mạng xã hội, gọi thỏa thuận ngừng bắn là một kết quả đầy cảm hứng, đạt được thông qua Ủy ban Biên giới chung (GBC) đặc biệt.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ việc thực thi hiệu quả thỏa thuận ngừng bắn, cũng như vai trò quan trọng của Malaysia và các quốc gia ASEAN trong việc khôi phục hòa bình và ổn định tại biên giới Campuchia và Thái Lan. Trung Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để thúc đẩy tái xây dựng lòng tin và hợp tác giữa hai nước" - ông Uông nói.

Ngày 7-8, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trung Quốc hoan nghênh việc Campuchia và Thái Lan đạt được đồng thuận về các thỏa thuận triển khai, cơ chế giám sát và những vấn đề tiếp theo của lệnh ngừng bắn, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Người phát ngôn cho biết tình hình dọc biên giới Campuchia và Thái Lan tiếp tục hạ nhiệt, điều này chứng tỏ đối thoại và tham vấn là con đường đúng đắn để giải quyết tranh chấp.

“Trung Quốc kiên trì lập trường công bằng, ủng hộ Campuchia và Thái Lan tăng cường trao đổi, xử lý thỏa đáng khác biệt; ủng hộ thúc đẩy giải pháp chính trị theo ‘Phương cách ASEAN’; và sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp biên giới giữa Campuchia và Thái Lan" - người phát ngôn nhấn mạnh.

Phái đoàn Nga tới thăm các điểm tị nạn

Ở một diễn biến khác, sáng 8-8 Khmer Times đưa tin rằng ông Alexander Ugolnikov - Bí thư thứ ba Đại sứ quán Nga tại Phnom Penh - đã có chuyến thăm các điểm tị nạn tại 2 tỉnh Oddar Meanchey và Siem Reap trong tuần này (không rõ ngày cụ thể).

Phái đoàn Nga đến thăm các trại tị nạn tại 2 tỉnh Oddar Meanchey và Siem Reap (Campuchia) trong tuần này. Ảnh: KHMER TIMES

“Chúng tôi đã đến một số trại tị nạn và nhận thấy đây là một vấn đề nhân đạo rất lớn đối với người dân. Việc có một thỏa thuận ngừng bắn hiện nay là điều rất tích cực, và điều quan trọng hàng đầu là hai bên cần nghiêm túc giữ gìn hòa bình, không để tình hình nhân đạo xấu đi” - ông Ugolnikov nói.

Trả lời câu hỏi về khả năng Nga hỗ trợ Campuchia trong giai đoạn này, ông Ugolnikov tái khẳng định Moscow ủng hộ giải pháp hòa bình và việc người dân sơ tán có thể sớm trở về.

“Chúng tôi hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn và mong rằng mọi tranh chấp sẽ được giải quyết thông qua con đường hòa bình. Chúng tôi cũng mong chờ đến ngày mọi người tị nạn có thể quay về nhà” - ông Ugolnikov nói thêm.

Theo Khmer Times, ông Ugolnikov đã cùng các nhà ngoại giao từ 10 quốc gia khác và đại diện 15 cơ quan Liên Hợp Quốc thực hiện chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới các trại sơ tán dọc biên giới Campuchia-Thái Lan trong tuần này.