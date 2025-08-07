Campuchia lên tiếng vụ Thái Lan bắt gián điệp nghi là cận vệ ông Hun Sen; Mỹ hứa hỗ trợ giám sát ngừng bắn 07/08/2025 10:17

(PLO)- Campuchia bình luận về thông tin Thái Lan nói rằng lực lượng nước này bắt gián điệp Campuchia nghi là cận vệ của ông Hun Sen; Mỹ hứa hỗ trợ hậu cần, kỹ thuật để giám sát thỏa thuận ngừng bắn; Đàm phán biên giới Campuchia-Thái Lan diễn biến tích cực.

Căng thẳng biên giới Campuchia-Thái Lan xuất hiện một số diễn biến đáng chú ý.

Campuchia bác tin cận vệ ông Hun Sen bị Thái Lan bắt

Ngày 6-8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - Trung tướng Maly Socheata bác bỏ thông tin từ phía Thái Lan cho rằng lực lượng nước này đã bắt giữ một người nghi là gián điệp Campuchia, làm việc tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Campuchia (BHQ), theo báo Khmer Times.

Trước đó cùng ngày, tờ Khaosod đưa tin Đồn cảnh sát Lamduan (huyện Krasang, tỉnh Buriram, Thái Lan) đã bắt giữ một người đàn ông được cho là lính thuộc đơn vị cận vệ BHQ của Campuchia - lực lượng bảo vệ cho Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Nghi phạm được cho là đã xâm nhập và thu thập thông tin về các hoạt động quân sự của Thái Lan để chuyển cho phía Campuchia.

Đồn cảnh sát Lamduan đăng tải thông tin này kèm hình ảnh người đàn ông xăm trổ cùng quân phục, áo giáp và mũ có phù hiệu BHQ. Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, người này bị bắt tại một ngôi nhà ở huyện Krasang. Đối tượng khai rằng ngôi nhà thuộc sở hữu của vợ người Thái nhưng giới chức Thái Lan nghi ngờ đây chỉ là vỏ bọc để che giấu nhiệm vụ do thám và theo dõi hoạt động của các lực lượng an ninh Thái Lan.

Người đàn ông bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ hôm 6-8 nghi là gián điệp và là cận vệ của ông Hun Sen. Ảnh: KHAOSOD/FACEBOOK

Trung tướng Maly Socheata gọi thông tin mà phía Thái Lan đưa ra là cáo buộc vô căn cứ, sai sự thật và nhằm mục đích bôi nhọ Campuchia.

Trung tướng Maly Socheata nhấn mạnh rằng Bộ Quốc phòng và Quân đội Hoàng gia Campuchia tuyệt đối không cho phép bất kỳ binh sĩ nào xăm hình trên cơ thể phục vụ trong bất kỳ bộ phận nào của lực lượng Campuchia như hình ảnh mà phía Thái Lan đăng tải.

Mỹ sẽ hỗ trợ hậu cần và kỹ thuật giám sát thỏa thuận ngừng bắn

Trong diễn biến liên quan, bà Maly Socheata cho biết Mỹ đã tái khẳng định lập trường ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia như đã nhất trí trong cuộc đàm phán tại Malaysia hôm 28-7 và sẽ theo dõi chặt chẽ việc thực hiện để đảm bảo thỏa thuận thành công và hiệu quả.

Người phát ngôn cho biết để hỗ trợ giám sát thỏa thuận ngừng bắn, Mỹ sẽ hỗ trợ hậu cần và các biện pháp kỹ thuật quan trọng để thành lập Đội giám sát ASEAN (AMT) càng sớm càng tốt.

Cạnh đó, Mỹ cũng đã nhấn mạnh về những đóng góp liên tục của mình để theo dõi việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm lên kế hoạch, trang thiết bị, hệ thống giám sát trên không và các thiết bị tiên tiến khác.

Bà Maly Socheata nhấn mạnh rằng những đóng góp này của Mỹ là minh chứng cho cam kết cao và sự sẵn sàng của nước này trong việc tham gia xây dựng một nền hòa bình thực sự.

Đàm phán biên giới Campuchia-Thái Lan có triển vọng

Sáng 7-8, Trung tướng Maly Socheata cho biết, cuộc họp của Ban Thư ký Ủy ban Biên giới Campuchia - Thái Lan (GBC) diễn ra trong ba ngày qua đã có nhiều tín hiệu tích cực, Khmer Times đưa tin.

Đại diện nước chủ nhà Malaysia cùng đại diện Thái Lan, Campuchia trong cuộc thảo luận cấp thư ký trước cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung Campuchia-Thái Lan (GBC). Ảnh: BERNAMA

Theo bà, trong cuộc họp này, hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề quan trọng. Nhiều ý kiến đóng góp của Campuchia đã được phía Thái Lan nhất trí và tiếp thu và ngược lại, Campuchia đã tích cực ghi nhận những ý kiến từ phía Thái Lan.

Cuộc họp Ban thư ký GBC bắt đầu từ ngày 4 đến ngày 6-8 và cuộc họp cấp bộ trưởng của GBC sẽ được tổ chức vào ngày 7-8 tại Malaysia.

Đại tướng Tea Seiha- Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia sẽ gặp Đại tướng Natthapon Nakpanich - Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan trong cuộc họp của GBC ngày 7-8.

Về phần mình, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit nhận xét các cuộc thảo luận về vấn đề biên giới với Campuchia diễn ra chân thành và thỏa thuận cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày 7-8 trong cuộc họp của GBC.

Ông Narkphanit giải thích rằng thỏa thuận ngừng bắn sẽ được thực thi thông qua ba cấp độ chân thành.

Cấp độ đầu tiên đã đạt được thành công thông qua một thỏa thuận ở cấp Tổng Thư ký. Cấp độ chân thành thứ hai sẽ được xác định trong cuộc họp sắp tới giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước vào ngày 7-8. Còn cấp độ thứ ba sẽ được xác định dựa trên việc thực thi thỏa thuận trên thực địa.

Ông Natthaphon bày tỏ sự lạc quan về tiến độ đàm phán với các cuộc thảo luận tích cực diễn ra trong những ngày gần đây và dự kiến hai bên sẽ xem xét các chi tiết cụ thể hơn vào ngày 7-8.

Cũng trong ngày 6-8, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Malaysia - ông Tan Sri Mohd Nizam Jaffar cho biết các cuộc thảo luận cấp ban thư ký giữa Thái Lan và Campuchia đã đạt được sự đồng thuận về nguyên tắc đối với các vấn đề chính liên quan đến việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn dọc theo biên giới hai nước.

Ông Tan Sri Mohd Nizam Jaffar cho biết sự nhất trí này bao gồm thỏa thuận về các điều khoản tham chiếu (TOR) cho các nỗ lực giám sát của Nhóm quan sát viên quốc phòng ASEAN tạm thời và Nhóm quan sát viên quốc phòng ASEAN (AOT). Tuy nhiên, ông cho biết vẫn còn một số vấn đề cần thảo luận và sẽ được hoàn thiện trong cuộc họp GBC vào ngày 7-8.