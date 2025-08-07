5 lính Mỹ bị bắn tại căn cứ quân sự, ông Trump lên tiếng 07/08/2025 06:26

Ngày 6-8, một trung sĩ Mỹ đã bị bắt giữ sau khi bị cáo buộc dùng súng cá nhân của mình để bắn năm đồng đội bị thương tại căn cứ quân sự Fort Stewart ở bang Georgia, theo đài CNN.

Vụ việc xảy ra tại khu vực đóng quân của Đội Chiến đấu Lữ đoàn Thiết giáp số 2. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng an ninh căn cứ quân sự này đã phong tỏa hiện trường vào lúc 11 giờ sáng 6-8 (giờ địa phương) và sau đó nghi phạm đã bị bắt lúc 11 giờ 35 phút sáng cùng ngày.

Lực lượng cứu hộ lái xe về phía căn cứ Fort Stewart. Ảnh: WJCL

Chuẩn tướng John Lubas - chỉ huy căn cứ quân sự này, tình hình cả 5 nạn nhân hiện đang ổn định và dự kiến sẽ hồi phục sớm, dù 3 người bị thương đến mức cần phải phẫu thuật.

Theo ông Lubas, nghi phạm được xác định là Quornelius Radford, 28 tuổi, một trung sĩ hậu cần của Đội Chiến đấu Lữ đoàn Thiết giáp số 2 và người này chưa từng được triển khai trong cuộc chiến đấu nào. Vũ khí nghi phạm dùng là một khẩu súng ngắn cá nhân chứ không phải súng do quân đội cấp.

Ông Lubas cũng nói rằng phía quân đội chưa rõ về động cơ vụ việc và hiện đang tiếp tục điều tra.

Nghi phạm Quornelius Radford, 28 tuổi. Ảnh: VĂN PHÒNG CẢNH SÁT QUẬN LIBERTY

Theo một quan chức thực thi pháp luật được thông báo về vụ án, nghi phạm được cho là đã có mâu thuẫn với một trong những nạn nhân bị bắn vào ngày hôm trước.

Sau đó, nghi phạm đã đến căn cứ quân sự vào sáng 6-8 với một khẩu súng 9mm mà người này mua ở Florida hồi tháng 5, sau đó bám theo nạn nhân đến khu vực bảo trì và bắn vào ngực nạn nhân. Nghi phạm sau đó đã bắn 4 người khác trước khi bị khống chế, nguồn tin này cho biết.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được thông báo về tình hình và đang theo dõi diễn biến.

Sau đó, Tổng thống Trump khẳng định rằng nghi phạm này sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc và “bị truy tố mức cao nhất theo quy định pháp luật", đồng thời bày tỏ sự quan tâm và cầu nguyện cho những nạn nhân nhanh chóng bình phục.

Các vụ xả súng hàng loạt khá phổ biến ở Mỹ, trong đó các cơ sở quân sự cũng không phải là ngoại lệ.

Có thể kể đến vụ xả súng chết chóc nhất xảy ra tại căn cứ quân sự Fort Hood năm 2009, khi một thiếu tá quân đội Mỹ bắn chết 13 người và làm bị thương hơn 30 người. Một vụ xả súng khác cũng tại căn cứ này vào năm 2014 đã khiến 3 người thiệt mạng và 16 người bị thương trước khi hung thủ tự sát.

Các vụ án nghiêm trọng khác tại căn cứ quân sự có thể kể đến là vụ xả súng năm 2019 tại căn cứ Hải quân Mỹ ở Pensacola (bang Florida) do một sĩ quan Không quân Saudi Arabia thực hiện, khiến 3 người chết và 8 người bị thương.