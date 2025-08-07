Ông Trump áp gấp đôi thuế lên 50% với Ấn Độ, đánh 100% lên hàng bán dẫn 07/08/2025 06:03

Ngày 6-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp thuế bổ sung 25% tức lên mức tổng 50% với Ấn Độ, viện dẫn việc New Delhi tiếp tục nhập khẩu dầu từ Nga, theo hãng tin Reuters.

Biện pháp thuế nhập khẩu mới, có hiệu lực 21 ngày sau ngày 7-8, sẽ nâng mức thuế đối với một số mặt hàng xuất khẩu của Ấn Độ lên tới 50%.

Mức thuế mới 50% với Ấn Độ đe dọa làm gián đoạn khả năng của New Delhi trong việc tiếp cận thị trường Mỹ - vốn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước này. Kim ngạch xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ đạt gần 87 tỉ USD trong năm 2024. Mức thuế 5% với Ấn Độ sẽ ảnh hưởng các ngành như dệt may, giày dép, đá quý và trang sức...nước này.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ gọi quyết định của Mỹ tăng thuế 50% với Ấn Độ là “vô cùng đáng tiếc”, lưu ý rằng nhiều quốc gia khác cũng đang mua dầu Nga vì lợi ích kinh tế quốc gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tiếp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Nhà Trắng hồi tháng 2. Ảnh: WHITE HOUSE

“Ấn Độ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia” - tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ nêu rõ, đồng thời khẳng định các hoạt động mua dầu chịu tác động từ thị trường và nhu cầu năng lượng của 1,4 tỉ dân Ấn Độ.

Sau động thái của Tổng thống Trump, giá dầu đã tăng nhẹ khoảng 1% sau khi chạm mức thấp nhất trong năm tuần ở phiên trước đó.

Moscow chưa bình luận về việc ông Trump tăng thuế với Ấn Độ vì mua dầu Nga.

Cũng trong ngày 6-8, ông Trump cho biết chính quyền của ông đang lên kế hoạch áp mức thuế 100% đối với tất cả các mặt hàng chất bán dẫn nhập khẩu, theo tờ The Hill.

“Chúng tôi sẽ áp một mức thuế rất lớn đối với chip và chất bán dẫn” - ông Trump nói.

“Nhưng tin tốt lành cho các công ty như Apple, đó là nếu bạn đang sản xuất tại Mỹ, hoặc đã cam kết xây dựng nhà máy tại Mỹ, thì sẽ không bị áp thuế” - tổng thống Mỹ nói thêm.

Trước đó, ông Trump đã áp thuế đối với ô tô, đồng, thép và nhôm. Ông cũng từng đe dọa sẽ đánh thuế mạnh vào dược phẩm nhập khẩu.