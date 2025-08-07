Quan chức Nhà Trắng: Thượng đỉnh Trump - Putin sẽ diễn ra vào tuần tới 07/08/2025 05:40

(PLO)- Một quan chức Nhà Trắng cho biết cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể diễn ra ngay trong tuần tới.

Quan hệ Mỹ - Nga xuất hiện diễn biến mới trong bối cảnh thời hạn “tối hậu thư” mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề ra cho Moscow để chấm dứt xung đột Ukraine đang đến gần.

Sắp có thượng đỉnh Trump - Putin?

Ngày 6-8, một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump có thể gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay trong tuần tới, theo hãng tin Reuters.

Thượng đỉnh Trump - Putin, nếu diễn ra, sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa một tổng thống Mỹ và tổng thống Nga đương nhiệm kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Tờ The New York Times đưa tin ông Trump đã nói với các nhà lãnh đạo châu Âu trong một cuộc điện đàm ngày 6-8 rằng ông dự định sẽ gặp ông Putin, sau đó tiến tới một cuộc gặp ba bên với cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

“Phía Nga đã bày tỏ mong muốn được gặp Tổng thống Trump, và Tổng thống sẵn sàng gặp cả Tổng thống Putin lẫn Tổng thống Zelensky” - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết thượng đỉnh Trump - Putin có thể diễn ra sớm nhất vào tuần tới.

Người phát ngôn chính phủ Đức cho biết ông Trump đã cung cấp thông tin về tiến trình đàm phán với Nga trong cuộc gọi với Thủ tướng Đức Friedrich Merz và một số nguyên thủ quốc gia châu Âu.

Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp vào năm 2019. Thượng đỉnh Trump - Putin khả năng sẽ diễn ra vào tuần tới. Ảnh: GLOBAL LOOK PRESS / WHITE HOUSE

Kết quả cuộc gặp giữa đặc phái viên Mỹ và ông Putin

Thông tin về thượng đỉnh Trump - Putin được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Putin và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff mà ông Trump mô tả là đã đạt được “tiến triển lớn”.

Diễn biến này diễn ra hai ngày trước thời hạn mà ông Trump đặt ra, yêu cầu Nga phải đồng ý với một thỏa thuận hòa bình tại Ukraine hoặc sẽ phải đối mặt các lệnh trừng phạt mới.

Quan chức Nhà Trắng nói rằng, dù cuộc gặp đã diễn ra thuận lợi và Moscow muốn tiếp tục trao đổi với Mỹ, các biện pháp trừng phạt thứ cấp mà ông Trump cảnh báo sẽ áp dụng với các quốc gia làm ăn với Nga vẫn dự kiến được thực thi vào ngày 8-8.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với đài Fox Business sau cuộc gặp rằng vẫn cần làm nhiều hơn để các bên có thể đạt được thỏa thuận.

“Hôm nay là một ngày tích cực, nhưng còn rất nhiều việc phía trước. Vẫn còn nhiều rào cản cần vượt qua, và chúng tôi hy vọng có thể làm điều đó trong vài ngày hoặc vài giờ tới” - ông Rubio nói.

Về phía Nga, trợ lý Điện Kremlin - ông Yury Ushakov cho biết Tổng thống Putin và ông Witkoff đã trao đổi các “tín hiệu” liên quan xung đột Ukraine trong cuộc gặp ngày 6-8, theo đài RT.

Sau gần ba tiếng đàm phán tại Điện Kremlin, ông Ushakov nói với báo giới rằng ông Putin và ông Witkoff đã có một “cuộc trò chuyện rất hữu ích và mang tính xây dựng”, đồng thời thảo luận nhiều chủ đề, bao gồm xung đột Ukraine, quan hệ Nga - Mỹ và triển vọng hợp tác chiến lược.

“Một số tín hiệu đã được truyền tải từ phía ông Putin liên quan đến vấn đề Ukraine” , và “các tín hiệu tương ứng cũng đã được nhận từ ông Trump”, theo ông Ushakov.

Trợ lý Điện Kremlin từ chối cung cấp thêm chi tiết, với lý do ông Trump vẫn chưa được thông báo về kết quả của cuộc gặp.

“Chúng ta hãy chờ xem khi nào ông Witkoff có thể báo cáo lại với ông Trump về cuộc trao đổi hôm nay. Sau đó, tôi sẽ có thể bổ sung thêm điều gì đó cụ thể hơn” - ông Ushakov nói.

Ông Zelensky: Áp lực đã có tác dụng

Sau cuộc gặp giữa ông Putin và ông Witkoff tại Moscow, ông Zelensky cho rằng áp lực đã phát huy tác dụng đối với Nga và hiện Moscow có vẻ sẵn sàng hơn với một thỏa thuận ngừng bắn.

“Có vẻ như Nga đang nghiêng về một thỏa thuận ngừng bắn. Áp lực đã có hiệu quả. Nhưng điều quan trọng là họ không được đánh lừa chúng tôi bằng các chi tiết, ý tôi là cả chúng tôi và Mỹ” - ông Zelensky nói trong bài phát biểu tối 6-8.

Viết trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho biết ông đã trao đổi với ông Trump về chuyến thăm của ông Witkoff đến Nga, đồng thời nhấn mạnh Ukraine tiếp tục ủng hộ hòa bình công bằng và quyết tâm tự vệ.

“Ukraine chắc chắn sẽ bảo vệ nền độc lập của mình. Tất cả chúng ta đều cần một nền hòa bình lâu dài và đáng tin cậy. Nga phải chấm dứt cuộc chiến” - ông Zelensky viết, và cho biết các lãnh đạo châu Âu cũng đã tham gia cuộc điện đàm với ông Trump.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết đã cập nhật thông tin cho một số đồng minh châu Âu của Washington sau cuộc gặp giữa ông Witkoff và ông Putin.