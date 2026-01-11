Ông Medvedev phát cảnh báo rắn về việc phương Tây triển khai quân tại Ukraine 11/01/2026 06:24

(PLO)- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev khẳng định Moscow không chấp nhận binh sĩ châu Âu hay NATO tại Ukraine, ám chỉ phương Tây sẽ hứng đòn bằng tên lửa Oreshnik.

Ngày 10-1, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ra tuyên bố rắn về việc phương Tây muốn triển khai lực lượng tại Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Đăng trên tài khoản X cá nhân, ông Medvedev nhấn mạnh Moscow không chấp nhận việc triển khai bất kỳ lực lượng quân sự nào của phương Tây tại Ukraine, đồng thời đăng kèm video tên lửa Oreshnik tấn công hạ tầng thiết yếu của Kiev.

Ông Medvedev cho rằng giới lãnh đạo châu Âu đang đẩy tình hình theo hướng đối đầu, đồng thời nhắc lại lập trường lâu nay của Nga là phản đối sự hiện diện của binh sĩ các nước châu Âu hoặc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

“Cứ thử xem. Đây sẽ là phản ứng mà các người phải đối mặt” - ông Medvedev viết thêm, cùng với đoạn video tên lửa Oreshnik tấn công Ukraine đêm 8-1.

Trước đó, Ngày 6-1, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã ký một tuyên bố ý định về việc triển khai lực lượng đa quốc gia tại Ukraine trong giai đoạn hậu chiến, theo tờ Kyiv Independent.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh ông Zelensky gặp các lãnh đạo châu Âu và các đặc phái viên Mỹ tại Paris (Pháp) để thảo luận về các bảo đảm an ninh cho Kiev, như một phần trong nỗ lực mới của Washington nhằm làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.

Tuyên bố gồm 5 cấu phần: một lực lượng đa quốc gia có nhiệm vụ tăng cường Lực lượng Vũ trang Ukraine và giúp bảo đảm an ninh “trên không, trên biển và trên bộ”; cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn do Mỹ dẫn dắt; hỗ trợ cho quân đội Ukraine; các cam kết ràng buộc nhằm hậu thuẫn Ukraine trong trường hợp Nga tấn công trở lại; và hợp tác quốc phòng dài hạn với Ukraine.

Về việc sử dụng tên lửa Oreshnik, Bộ Quốc phòng Nga ngày 9-1 thông báo đã phóng tên lửa này vào “các mục tiêu trọng yếu trên lãnh thổ Ukraine” để đáp trả vụ việc mà Moscow cáo buộc Kiev tấn công vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở tỉnh Novgorod hồi cuối tháng 12-2025, theo đài RT.

Video ghi lại cảnh được cho là tên lửa Oreshnik tấn công tỉnh Lviv (Ukraine) đêm 8-1. Nguồn: X

Cùng này, Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha xác nhận rằng tên lửa Oreshnik của Nga đã tấn công vào tỉnh Lviv - khu vực gần biên giới giữa Ukraine với NATO và EU.

Ông Sybiha sau đó thông báo Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức phiên họp khẩn cấp vào ngày 12-1 tới theo đề nghị từ phía Kiev. Ông Sybiha khẳng định Kiev yêu cầu HĐBA họp khẩn là do Nga đã sử dụng tên lửa Oreshnik để tấn công Ukraine.