Lở núi rác khổng lồ ở Philippines: 34 người vẫn mất tích sau 2 ngày 10/01/2026 13:43

(PLO)- Nhà chức trách cho biết 4 người thiệt mạng và 34 người vẫn mất tích trong vụ lở núi rác khổng lồ ở TP Cebu (Philippines), sau 2 ngày lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm.

Ngày 10-1, các nhân viên cứu hộ tại TP Cebu (Philippines) vẫn nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lở núi rác khổng lồ ở bãi rác Binaliw. Theo hãng tin AFP, vụ việc xảy ra hôm 8-1, khiến 50 công nhân tại đây bị rác thải chôn vùi.

Trả lời AFP, ông Joel Garganera – thành viên hội đồng TP Cebu – cho biết tính đến 10 giờ sáng 10-1, số người chết trong vụ việc đã tăng lên 4 người và 34 người vẫn còn mất tích. Đến nay, 12 nạn nhân đã được tìm thấy và được đưa đến bệnh viện.

Các đội cứu hộ nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân trong vụ lở núi rác khổng lồ tại TP Cebu (Philippines). Ảnh: AFP

"Bốn nạn nhân ở bên trong khu vực này khi sự việc xảy ra. Họ ở trong những ngôi nhà dành cho nhân viên bên trong bãi rác. Việc cứu hộ rất khó khăn, bởi vì có những mảnh thép rất nặng” – ông nói.

Nhân viên cứu hộ Jo Reyes cho biết công tác cứu hộ vẫn tiếp tục nhưng không mấy thuận lợi.

"Các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành liên tục. Nhưng thỉnh thoảng, đống rác lại lở xuống và điều đó tạm thời làm gián đoạn hoạt động" – cô nói.

Ông Garganera lý giải nguyên nhân bãi rác bị lở có thể là do tích tụ nhiều nước.

“Thỉnh thoảng khi trời mưa, thường xảy ra sạt lở đất quanh TP Cebu. Rác thải giống như miếng bọt biển, chúng hút nước rất nhanh” – ông nói.

Theo website của đơn vị quản lý bãi rác Binaliw, bãi rác "xử lý 1.000 tấn chất thải rắn đô thị mỗi ngày". Sau khi vụ việc xảy ra, đơn vị này cho biết bãi rác sẽ tạm ngừng hoạt động và yêu cầu người dân không đến gần khu vực này.