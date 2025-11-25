Áp thấp nhiệt đới Verbena tràn khắp miền trung Philippines, khả năng mạnh thành bão khi vào Biển Đông 25/11/2025 10:09

(PLO)- Áp thấp nhiệt đới Verbena tràn khắp tỉnh Negros Oriental của Philippines, có khả năng mạnh lên thành bão khi đi vào Biển Đông.

Sáng 25-11, áp thấp nhiệt đới Verbena đã di chuyển qua tỉnh Negros Oriental, buộc cơ quan khí tượng Philippines phải phát đi cảnh báo bão cấp 1 tại 29 khu vực trải dài trên 3 đảo gồm Luzon, Visayas đến Mindanao, theo tờ Philstar.

Theo bản tin thời tiết lúc 8 giờ sáng của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA), tâm của áp thấp nhiệt đới Verbena được xác định nằm tại khu vực lân cận thành phố Canlaon, thuộc tỉnh Negros Oriental.

Về cường độ, áp thấp nhiệt đới này đang duy trì sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ở mức 55 km/giờ, giật lên tới 90 km/giờ. Verbena hiện đang di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc với tốc độ 20 km/giờ.

Sơ đồ dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới Verbena. Ảnh: NCHMF

Áp thấp Verbena có nguy cơ mạnh lên thành bão vào đêm 25 rạng sáng 26-11 khi vào Biển Đông, sau đó tiếp tục tăng cường độ vào các ngày 27 và 28-11 rồi giảm cấp ở những ngày sau đó.

PAGASA cảnh báo các địa phương nằm trong diện Cảnh báo bão cấp 1 sẽ phải đối mặt gió mạnh. Cơ quan này đánh giá mức độ đe dọa đối với tính mạng và tài sản ở mức từ "tối thiểu" đến "nhỏ".