Bão Fung-wong áp sát, Đài Loan sơ tán hơn 3.000 dân 11/11/2025 17:17

Ngày 11-11, Đài Loan (Trung Quốc) đã sơ tán hơn 3.000 người và ban hành cảnh báo trên đất liền khi bão Fung-wong áp sát, theo hãng tin Reuters.

Bão Fung-wong được dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền Đài Loan vào ngày 12-11, tại khu vực duyên hải tây nam của hòn đảo, gần cảng lớn Cao Hùng.

“Fung-wong có thể đã suy yếu thành bão nhẹ, nhưng chúng ta vẫn không thể lơ là cảnh giác” - Thị trưởng TP Cao Hùng, ông Trần Kỳ Mại, nói với báo giới.

Trên trang Facebook cá nhân, lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức kêu gọi người dân tránh xa khu vực núi, ven biển và các vùng có nguy cơ nguy hiểm khác.

Cơ quan Giao thông Đài Loan cho biết có 66 chuyến bay, chủ yếu là nội địa, bị hủy trong ngày 11-11.

TP Cơ Long (Đài Loan, Trung Quốc) ngày 10-11 trước khi bão Fung-wong đổ bộ, Ảnh: AFP

Dự báo cho thấy bão sẽ đổ bộ Fung-wong vào Cao Hùng hoặc Bình Đông vào tối 11-11, sau đó rời Đài Loan ra Thái Bình Dương dọc theo bờ biển của hai huyện miền đông Đài Đông và Hoa Liên.

Hoa Liên và khu vực lân cận đã cho học sinh nghỉ học và đóng cửa các cơ quan, văn phòng trong ngày 11-11.

Bà Chu Mỹ Lâm - chuyên viên dự báo của Cơ quan Khí tượng CWA của Đài Loan - nói rằng thời điểm bão đổ bộ chậm hơn đôi chút so với dự báo trước đó do tâm bão lệch sang hướng tây nhiều hơn dự kiến, trước khi quay lại hướng bắc.

Bà Chu cảnh báo rằng Fung-wong sẽ mang theo mưa lớn, đặc biệt ở khu vực phía bắc và phía đông Đài Loan; trong khi các vùng miền trung và miền nam cũng có thể xuất hiện những đợt mưa to ngắn hạn khi bão tiến gần.

Tính đến trưa 11-11, tâm bão nằm cách mũi Eluanbi - điểm cực nam của Đài Loan - khoảng 340 km về phía tây nam và đang di chuyển theo hướng bắc đông bắc đến đông bắc với vận tốc 11 km/giờ, theo thông tin từ CWA.

Tốc độ gió tối đa gần tâm bão đạt 108 km/giờ, với giật gió lên tới 137 km/giờ.

Trước khi đổ bộ vào Đài Loan, Fung-wong đã quét qua Philippines, khiến 2 người thiệt mạng và 28 người bị thương.