Siêu bão Fung-wong: Philippines phát cảnh báo cấp cao nhất, nguy cơ sóng cao tới 14 m 09/11/2025 11:52

(PLO)- Siêu bão Fung-wong (Uwan) mạnh lên dữ dội ngoài khơi Luzon, gây mưa lớn, gió giật nguy hiểm, có thể khiến nước dâng tới 3 m và sóng cao 14 m, buộc hàng chục nghìn người sơ tán.

Trong bản tin trưa 9-11, Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA) cho biết siêu bão Fung-wong (tên địa phương là Uwan) đang gây ra điều kiện thời tiết cực đoan, đe dọa tính mạng người dân tại đảo Catanduanes và nhiều khu vực lân cận ở miền trung Luzon.

Cảnh báo nước dâng tới 3 m, sóng cao tới 14 m

Tâm siêu bão được xác định ngoài khơi đảo Catanduanes, đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 30 km/giờ, mang theo sức gió mạnh 185 km/giờ và giật tới 230 km/giờ, theo website của PAGASA.

PAGASA đã phát tín hiệu cảnh báo gió cấp 5 (mức cao nhất) cho quần đảo Polillo, phía bắc Camarines Norte, phía đông Camarines Sur và đảo Catanduanes.

Cảnh báo gió các cấp được ban bố khắp Philippines khi siêu bão Fung-wong áp sát. Ảnh: PAGASA

Các khu vực này được dự báo sẽ hứng chịu gió dữ dội cực kỳ nguy hiểm, gây đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản. Trong khi đó, tín hiệu gió cấp 4 được ban hành cho phía đông tỉnh Quezon, phần còn lại của Camarines Norte, phần còn lại của Camarines Sur và phía đông Albay.

Cơ quan khí tượng cảnh báo rằng các khu vực nằm trong vùng ảnh hưởng sẽ có mưa rất to đến cực lớn, làm tăng nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất tại những nơi trũng thấp và vùng núi.

Các đợt gió giật mạnh đến cấp gió giật cũng được dự báo xuất hiện tại nhiều nơi, chẳng hạn như: Palawan, Visayas và Mindanao trong ngày 9-11; phần lớn Luzon và Visayas trong ngày 10-11; và phần lớn Luzon trong ngày 11-11.

PAGASA đồng thời phát cảnh báo về nước dâng do bão, có thể vượt 3 m trong 48 giờ tới tại các khu vực ven biển trũng thấp. Các tỉnh, thành có nguy cơ cao bao gồm Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora,...

Ngoài ra, cảnh báo gió mạnh trên biển đang được ban bố cho tại vùng biển phía bắc và trung Luzon, vùng biển phía đông và nam của miền nam Luzon, vùng biển phía đông và trung Visayas, cũng như vùng biển phía đông Mindanao.

Biển được dự báo rất động đến cực kỳ dữ dội, với sóng cao có thể lên tới 14 m tại phía bắc và đông Camarines Sur, quần đảo Polillo, phía bắc Camarines Norte, Catanduanes, Aurora và Isabela.

PAGASA kêu gọi người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng khẩn trương sơ tán khỏi vùng nguy hiểm, tránh ra ngoài khi gió mạnh hoặc nước dâng, và liên tục cập nhật thông tin từ cơ quan khí tượng.

Với sức gió và quy mô hiện tại, Fung-wong được đánh giá là một trong những siêu bão mạnh nhất đổ vào Philippines trong năm nay, có thể gây thiệt hại nặng nề trên diện rộng nếu duy trì cường độ hiện tại khi tiến gần đất liền.

Philippines đóng cửa công sở, trường học nhiều khu vực

Hơn 19.500 hộ dân, tương đương khoảng 63.700 người, đã được sơ tán chủ động khỏi các khu vực dễ xảy ra thiên tai ở miền nam đảo Luzon, theo hãng tin Inquirer.

Những người sơ tán đến từ ít nhất 81 thành phố và đô thị trong khu vực. Họ hiện đang được bố trí tạm trú tại các trung tâm sơ tán, chủ yếu là trường học, nhà thi đấu, trụ sở khu dân cư, nhà thờ và nhà nguyện.

Phủ Tổng thống Philippines ngày 9-11 thông báo tạm dừng làm việc tại các cơ quan chính phủ ở nhiều khu vực vào ngày 10-11 và cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết ngày 11-11, khi siêu bão Fung-wong tiếp tục tàn phá nhiều vùng của nước này.

Gió mạnh kèm mưa lớn quét qua thành phố Virac (đảo Catanduanes) sáng 9-11 khi siêu bão Fung-wong áp sát Philippines. Khu vực này hiện được đặt dưới cảnh báo gió cấp 5. Nguồn: Philippine Red Cross

Theo Thông tư của Văn phòng Tổng thống ban hành sáng cùng ngày, quyết định được đưa ra do “dự báo tác động nghiêm trọng” mà siêu bão Fung-wong có thể gây ra. Các cơ quan nhà nước tại những khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp sẽ tạm dừng hoạt động trong ngày 10-11.

Bên cạnh đó, tất cả các cấp học tại các khu vực này, cũng như tại vùng Tây Visayas, vùng VII Trung Visayas và vùng đảo Negros, sẽ được nghỉ học từ ngày 10 đến hết ngày 11-11 nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, sinh viên và giáo viên.

Thông tư nêu rõ các cơ quan cung cấp dịch vụ thiết yếu như y tế, cứu hộ, ứng phó thiên tai và các nhiệm vụ quan trọng khác vẫn phải duy trì hoạt động bình thường. Đồng thời, các cơ quan còn lại có thể áp dụng hình thức làm việc luân phiên hoặc trực tuyến, tùy điều kiện và quy định pháp luật hiện hành.

Ông Lucas Bersamin - Chánh Văn phòng Tổng thống Philippines - cũng cho biết chính quyền địa phương tại các vùng khác có thể chủ động quyết định tạm dừng học hoặc làm việc nếu tình hình thời tiết xấu, phù hợp với các quy định hiện hành.

Tại thủ đô Manila, Cơ quan Phát triển Vùng Đô thị (MMDA) thông báo tạm ngừng áp dụng quy định hạn chế phương tiện theo biển số trong ngày 10-11 để tạo thuận lợi cho việc sơ tán và di chuyển khẩn cấp.