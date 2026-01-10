Chiến sự Nga - Ukraine 10-1: Nga nã hơn 100 cả tên lửa và bom dẫn đường; Kiev thương vong thiệt hại lớn, thị trưởng kêu gọi dân sơ tán giữa -10 độ C 10/01/2026 08:09

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine leo thang với loạt vụ không kích; Thị trưởng Kiev khuyến khích người dân rời đi khi hạ tầng TP thiệt hại nặng nề giữa cái lạnh âm độ.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang khi tên lửa tấn công nhiều tỉnh thành Ukraine.

Thủ đô Kiev mất điện sau đợt không kích quy mô lớn, thị trưởng kêu gọi người dân rời đi “nếu có thể”

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 9-1 có 165 cuộc giao tranh diễn ra giữa Lực lượng Quốc phòng Ukraine và quân đội Nga, trong đó riêng khu vực Pokrovsk đã ghi nhận 39 cuộc tấn công.

Theo bộ này, Nga đã thực hiện 2 cuộc tấn công bằng tên lửa và 23 cuộc không kích, sử dụng 36 tên lửa và thả 72 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, Moscow còn sử dụng 3.967 máy bay không người lái (UAV) cảm tử và tiến hành 2.795 cuộc pháo kích vào các vị trí của quân đội Ukraine và các khu vực dân cư.

. Giới chức địa phương Ukraine nói rằng Nga đã phóng tên lửa và UAV vào Ukraine suốt đêm 8, rạng sáng 9-1, khiến 4 người thiệt mạng và 25 người bị thương ở thủ đô Kiev.

Tòa nhà ở thủ đô Kiev (Ukraine) bị hư hại sau khi trúng không kích ngày 9-1. Ảnh: Olena Zashko / The Kyiv Independent

Thị trưởng TP Kiev - ông Vitali Klitschko kêu gọi người dân thủ đô, nếu có thể, hãy rời khỏi TP sau cuộc tấn công của Nga khiến một nửa số tòa nhà chung cư trong TP bị mất hệ thống sưởi.

“Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để giải quyết vấn đề này nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, cuộc tấn công phối hợp vào Kiev đêm qua là thiệt hại nặng nề nhất đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu của thủ đô” - ông Klitschko nói.

“Tôi kêu gọi cư dân thủ đô, những người có cơ hội tạm thời rời khỏi thành phố đến những nơi có nguồn điện và sưởi ấm thay thế, hãy làm như vậy” - ông Klitschko nói trong bối cảnh nhiệt độ ở Kiev nhiệt độ giảm xuống dưới -10°C.

Khu dân cư ở thủ đô Kiev (Ukraine) bị hư hại sau khi trúng không kích ngày 9-1. Ảnh: Olena Zashko / The Kyiv Independent

Trước đó, ông Klitschko nói rằng gần một nửa số tòa nhà chung cư ở Kiev - gần 6.000 tòa - bị mất hệ thống sưởi do cơ sở hạ tầng quan trọng bị hư hại, và nguồn cung cấp nước của TP cũng bị gián đoạn.

Bình luận về vụ tấn công, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga phát động tấn công nhắm vào các cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng dân sự Ukraine “khi đợt rét đậm bắt đầu”.

Ông Zelensky nói thêm rằng Nga đã phóng 242 UAV và bắn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trong đêm, và 1 UAV của Nga đã gây hư hại cho tòa nhà Đại sứ quán Qatar tại Kiev.

Ông Zelensky cũng lên án loạt tấn công UAV và tên lửa mới nhất của Nga nhằm vào tỉnh Lviv (miền Tây Ukraine), cách biên giới Ba Lan khoảng 60 km.

“Cần có một phản ứng rõ ràng từ thế giới” - ông Zelensky nói.

Trong bài phát biểu buổi tối, ông Zelensky nhắc lại rằng việc Nga triển khai tên lửa Oreshnik ở miền tây Ukraine là một mối đe dọa rõ ràng đối với châu Âu.

“Vụ tấn công diễn ra rất gần biên giới Liên minh châu Âu. Về việc sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung, điều này đặt ra thách thức như nhau đối với tất cả: Warsaw, Bucharest, Budapest và nhiều thủ đô khác nữa” - ông Zelensky nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi “một hệ thống phòng thủ tập thể” để đối phó Nga.

. Bộ Quốc phòng Nga ngày 9-1 xác nhận lực lượng Nga đã tiến hành một “cuộc tấn công quy mô lớn” bằng các loại vũ khí chính xác tầm xa, trong đó có hệ thống tên lửa đạn đạo Oreshnik phóng từ bệ cơ động mặt đất, cùng với UAV tấn công, theo đài RT.

Bộ này cho biết các đòn tấn công nhằm vào các cơ sở sản xuất UAV và hạ tầng năng lượng phục vụ ngành công nghiệp quân sự của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga nói thêm rằng chiến dịch được tiến hành để đáp trả một cuộc tấn công nhằm vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại khu vực Novgorod ngày 28-12-2025.

Nga bắn trúng 2 tàu dân sự gần Odessa, 1 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng

Ngày 9-1, Phó Thủ tướng Ukraine - ông Oleksii Kuleba nói rằng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền dân sự, đánh trúng 2 tàu mang cờ nước ngoài gần các cảng của Ukraine, theo tờ Kyiv Independent.

Ông Kuleba nói rằng 1 UAV tấn công của Nga đã tấn công một tàu dân sự mang cờ St. Kitts và Nevis khi đang trên đường đến cảng Chornomorsk để bốc dỡ ngũ cốc qua hành lang hàng hải của Ukraine. Báo cáo sơ bộ cho biết một số thành viên thủy thủ đoàn bị thương.

“Khả năng hoạt động trên biển của con tàu không bị ảnh hưởng và nó vẫn đang hoạt động, hướng đến cảng gần nhất” - ông Kuleba cho biết trên Facebook.

Một tàu dân sự khác, treo cờ Comoros và chở đậu nành, cũng bị tấn công gần Odessa. Một thành viên thủy thủ đoàn, một công dân Syria, đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

“Đây là một hành động khủng bố khác nhằm vào hoạt động vận chuyển hàng hải dân sự” - ông Kuleba nói, cho rằng Nga đang cố tình nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự, giao thông hàng hải quốc tế và hậu cần lương thực.

Nga chưa bình luận về vụ tấn công.

Nga hạ 1.327 UAV Ukraine trong tuần

Binh sĩ Nga trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Bộ Quốc phòng Nga ngày 9-1 đưa tin rằng binh sĩ Nga đã giành quyền kiểm soát 5 khu định cư trong tuần qua, theo hãng thông tấn TASS.

“Trong tuần qua, nhờ các hành động phối hợp của tiểu đoàn chiến đấu phía Bắc, khu định cư Grabovskoye ở tỉnh Sumy đã được kiểm soát. Tiểu đoàn chiến đấu phía Tây đã tiến sâu vào phòng tuyến của địch ở tỉnh Kharkiv và giành quyền kiểm soát khu định cư Podoly. Nhờ các hành động quyết đoán của tiểu đoàn chiến đấu phía Nam, khu định cư Bondarnoye ở Donetsk đã được giải phóng” - theo tuyên bố của bộ này.

Ngoài ra, “trong tuần qua, cụm tác chiến phía Đông tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến của Ukraine, giành quyền kiểm soát các khu định cư Zelenoye ở tỉnh Zaporizhzhia và Bratskoye ở Dnepropetrovsk”.

Bộ này cũng tiết lộ rằng binh lính Nga đã loại khỏi vòng chiến khoảng 8.780 binh sĩ Ukraine trong tuần qua.

Ngoài ra, theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã tiến hành 1 cuộc tấn công quy mô lớn và 4 cuộc tấn công nhóm trong tuần, nhằm vào các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng và các cơ sở năng lượng của Ukraine.

Theo bộ này, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 5 tên lửa dẫn đường tầm xa Neptune của Ukraine và 1.327 UAV cánh cố định của Ukraine trong tuần qua.

Ukraine chưa bình luận về thông tin của Bộ Quốc phòng Nga.