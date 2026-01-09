Ukraine nói tên lửa Oreshnik của Nga tấn công gần biên giới NATO, kêu gọi HĐBA họp khẩn 09/01/2026 17:08

(PLO)- Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha nói rằng tên lửa Oreshnik của Nga đã tấn công vào Lviv - khu vực gần biên giới với NATO và EU, kêu gọi cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ngày 9-1, Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha kêu gọi triệu tập các cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) và các cơ chế hợp tác giữa Kiev với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) sau khi Nga phóng tên lửa Oreshnik vào tỉnh Lviv (Ukraine) gần biên giới với Ba Lan, theo tờ Kyiv Post.

Viết trên mạng xã hội X, ông Sybiha nhắc lại tuyên bố của Nga về việc tấn công Lviv bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik vào khuya muộn ngày 8-1 và lưu ý rằng mục tiêu bị tấn công “nằm gần biên giới với EU và NATO”.

Ông Sybiha cho rằng động thái này của Moscow là “mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh trên lục địa châu Âu và là một phép thử đối với cộng đồng xuyên Đại Tây Dương”.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha. Ảnh: AFP

“Chúng tôi yêu cầu những phản ứng mạnh mẽ đối với hành động liều lĩnh của Nga. Chúng tôi đang thông báo cho Mỹ, các đối tác châu Âu và tất cả các quốc gia và tổ chức quốc tế về chi tiết của cuộc tấn công nguy hiểm này thông qua các kênh ngoại giao” - ông Sybiha viết.

Ngoại trưởng Ukraine cũng bác bỏ cáo buộc của Moscow cho rằng Kiev đã tấn công vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở tỉnh Novgorod (Nga) vào đêm 28-12, sớm ngày 29-12-2025.

Nga nhấn mạnh rằng vụ tấn công bằng tên lửa Oreshnik hôm 8-1 là đòn đáp trả vụ tấn công vào dinh thự ông Putin. Ông Sybiha cho rằng vụ tấn công vào dinh thự ông Putin chỉ là “những ảo tưởng” của Điện Kremlin.

Ông Sybiha kêu gọi “những bước đi mạnh mẽ hơn nữa chống lại hạm đội tàu chở dầu của Nga”, đồng thời hoan nghênh các động thái gần đây của Mỹ, ám chỉ việc Washington bắt giữ tàu chở dầu Marinera treo cờ Nga (tên cũ là Bella 1).

Ông Sybiha nhấn mạnh rằng lời kêu gọi của Kiev không chỉ gửi tới châu Âu mà là toàn thế giới.

“Chúng tôi sẽ khởi xướng các hành động quốc tế: một cuộc họp khẩn cấp của HĐBA LHQ, một cuộc họp của Hội đồng Ukraine-NATO, cũng như các phản ứng trong khuôn khổ EU, Hội đồng Châu Âu và [Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu] OSCE” - ông Sybiha viết.

Mỹ, Nga, NATO, EU, cũng như các nước thành viên HĐBA LHQ chưa có tuyên bố chính thức sau lời kêu gọi của Ukraine.

Vụ tấn công bằng tên lửa Oreshnik của Nga nhắm vào các “mục tiêu trọng yếu” ở Lviv diễn ra trong giờ cuối cùng của ngày 8-1. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đạt được mục tiêu đề ra, theo đài RT.

Không quân Ukraine xác định quả tên lửa đạn đạo được phóng đi từ căn cứ Kapustin Yar (tỉnh Astrakhan, miền nam Nga). Khi tiếp cận mục tiêu, tên lửa đạt vận tốc tới 13.000 km/giờ, gấp hơn 10 lần vận tốc âm thanh.

Ông Nikolaevsky Vanek – người điều hành một kênh Telegram được cho là có liên hệ với các quan chức cấp cao Ukraine – cho rằng giống như vụ tấn công bằng Oreshnik vào Dnipro hồi tháng 11-2024, quả tên lửa hôm 8-1 cũng không mang đầu đạn.