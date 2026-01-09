Nga lên tiếng về 'lực lượng đa quốc gia' ở Ukraine 09/01/2026 06:37

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đáp trả tuyên bố của Anh, Pháp và Kiev về ý định triển khai lực lượng đa quốc gia tại Ukraine.

Ngày 8-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo rằng Moscow sẽ coi bất kỳ việc triển khai quân đội phương Tây nào ở Ukraine là một "sự can thiệp của nước ngoài" và do đó sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga, theo đài RT.

Bà Zakharova đưa ra lời cảnh báo trên sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 6-1 đã ký một tuyên bố ý định về việc triển khai lực lượng đa quốc gia tại Ukraine trong giai đoạn hậu chiến.

"Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo rằng việc triển khai các đơn vị quân đội và thiết lập các cơ sở quân sự, kho chứa và các cơ sở hạ tầng phương Tây trên lãnh thổ Ukraine sẽ bị coi là sự can thiệp của nước ngoài, đe dọa trực tiếp an ninh của Nga và các nước khác ở châu Âu. Tất cả các đơn vị và cơ sở như vậy sẽ được coi là mục tiêu quân sự hợp pháp của lực lượng vũ trang Nga” - bà Zakharova nói.

Người phát ngôn cho biết thêm rằng vấn đề này đã được đưa ra nhiều lần ở cấp cao nhất và vẫn còn nguyên giá trị.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Bà Zakharova cho rằng tuyên bố của Kiev và đồng minh về đảm bảo an ninh cho Ukraine còn rất xa so với một giải pháp hòa bình và chỉ nhằm mục đích tiếp tục quân sự hóa.

“Tuyên bố này không nhằm mục đích đạt được hòa bình và an ninh lâu dài mà là tiếp tục quân sự hóa, leo thang và làm trầm trọng thêm xung đột” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Theo bà Zakharova, Moscow tái khẳng định rằng việc giải quyết xung đột một cách hòa bình "chỉ có thể thực hiện được thông qua việc loại bỏ tận gốc nguyên nhân, khôi phục vị thế trung lập không liên kết của Ukraine, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa… và thông qua việc công nhận thực tế lãnh thổ hiện tại phát sinh từ việc thực hiện quyền tự quyết của các dân tộc".

"Tất cả những mục tiêu này chắc chắn sẽ đạt được bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao hoặc trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt, trong đó lực lượng vũ trang Nga duy trì toàn bộ thế chủ động trên chiến trường" - bà Zakharova nói.

Anh, Pháp và Ukraine chưa lên tiếng về những phát ngôn trên.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Zelensky ngày 8-1 cho biết văn bản đảm bảo an ninh song phương giữa Kiev và Washington "về cơ bản đã sẵn sàng" để thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo hãng tin Reuters.

"Văn kiện song phương về đảm bảo an ninh cho Ukraine về cơ bản đã sẵn sàng để hoàn thiện ở cấp cao nhất với Tổng thống Trump" - ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Ông Zelensky nói rằng các cuộc gặp hôm 7-1 giữa các đại diện của Ukraine và Mỹ tại Paris đã giải quyết "các vấn đề phức tạp" từ khuôn khổ đang được thảo luận để chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần bốn năm và Kiev đã trình bày các giải pháp cho những vấn đề này.

Tổng thống Zelensky cho biết rằng mặc dù khung thỏa thuận đã được nhất trí 90%, nhưng vẫn còn những vấn đề hóc búa xoay quanh việc kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia cũng như yêu cầu của Nga đối với Kiev về việc nhượng lại một phần lãnh thổ có ý nghĩa chiến lược ở miền đông Ukraine.

"Chúng tôi hiểu rằng phía Mỹ sẽ đối thoại với Nga và chúng tôi mong nhận được phản hồi về việc liệu [Nga] có thực sự sẵn sàng chấm dứt cuộc chiến hay không" - tổng thống Ukraine cho hay.