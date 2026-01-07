Ukraine, Anh và Pháp ký tuyên bố về ‘lực lượng đa quốc gia hậu chiến’ 07/01/2026 05:19

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và lãnh đạo Anh, Pháp đã ký một tuyên bố ý định về việc triển khai lực lượng đa quốc gia tại Ukraine trong giai đoạn hậu chiến.

Ngày 6-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã ký một tuyên bố ý định về việc triển khai lực lượng đa quốc gia tại Ukraine trong giai đoạn hậu chiến, theo tờ Kyiv Independent.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh ông Zelensky gặp các lãnh đạo châu Âu và các đặc phái viên Mỹ tại Paris (Pháp) để thảo luận về các bảo đảm an ninh cho Kiev, như một phần trong nỗ lực mới của Washington nhằm làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.

Hội nghị thượng đỉnh, được tổ chức trong khuôn khổ Liên minh Thiện chí, chứng kiến các đối tác nhất trí về những “bảo đảm mạnh mẽ” và “có giá trị ràng buộc pháp lý” nhằm bảo đảm an ninh cho Ukraine trong giai đoạn hậu chiến.

Họp báo sau của Ukraine, Mỹ cùng Liên minh Thiện chí tại thủ đô Paris (Pháp) ngày 6-1. Ảnh: X

Tuyên bố gồm 5 cấu phần: một lực lượng đa quốc gia có nhiệm vụ tăng cường Lực lượng Vũ trang Ukraine và giúp bảo đảm an ninh “trên không, trên biển và trên bộ”; cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn do Mỹ dẫn dắt; hỗ trợ cho quân đội Ukraine; các cam kết ràng buộc nhằm hậu thuẫn Ukraine trong trường hợp Nga tấn công trở lại; và hợp tác quốc phòng dài hạn với Ukraine.

Viết trên mạng xã hội sau các cuộc đàm phán, ông Zelensky cho biết các kế hoạch về lực lượng đa quốc gia bao gồm những chi tiết về “việc triển khai lực lượng, quân số, các loại vũ khí cụ thể, cũng như những thành phần của Lực lượng Vũ trang cần thiết và có khả năng hoạt động hiệu quả”.

Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng các đối tác trong Liên minh Thiện chí hiểu rõ “quốc gia nào sẵn sàng làm gì”, đồng thời cảm ơn “mọi nhà lãnh đạo và mọi quốc gia thực sự mong muốn trở thành một phần của giải pháp hòa bình”.

Ông Zelensky cũng đề cập vai trò mà Mỹ sẽ đảm nhận, lưu ý rằng đã có “những cuộc thảo luận rất thực chất với phía Mỹ về công tác giám sát nhằm bảo đảm không có vi phạm hòa bình. Mỹ sẵn sàng tham gia vào công việc này”.

Một trong những yếu tố then chốt nhất là răn đe - những công cụ sẽ ngăn chặn mọi hành động gây hấn mới của Nga” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Các đối tác của Kiev cũng nhất trí thành lập một bộ phận điều phối chung giữa Mỹ, Ukraine và Liên minh Thiện chí, đặt tại Bộ Chỉ huy tác chiến của Liên minh ở Paris.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái khẳng định các đối tác sẵn sàng triển khai lực lượng “ngay ngày hôm sau” khi thỏa thuận ngừng bắn Nga-Ukraine có hiệu lực.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, người tham dự các cuộc đàm phán cùng với cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Jared Kushner và các quan chức khác, cho biết các cuộc thảo luận đã đạt được “những tiến triển đáng kể trên một số hướng công việc then chốt”.

“Chúng tôi đồng thuận với Liên minh rằng các bảo đảm an ninh bền vững và những cam kết thịnh vượng mạnh mẽ là điều thiết yếu cho một nền hòa bình lâu dài tại Ukraine” - ông Witkoff viết trên mạng xã hội X, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra trong hai ngày 6 và 7-1.

Moscow chưa bình luận về thông tin trên.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Nga có sẵn sàng chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào đạt được trong các cuộc đàm phán giữa Ukraine, Mỹ và châu Âu hay không.

Nga từ lâu phản đối sự hiện diện của quân đội phương Tây tại Ukraine trong khuôn khổ một thỏa thuận hậu chiến.