Ông Zelensky thay lãnh đạo Cơ quan An ninh Ukraine, người từng chỉ huy chiến dịch ‘Mạng nhện’ 06/01/2026 05:37

(PLO)- Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo rằng ông Vasyl Maliuk - người từng chỉ huy chiến dịch “Mạng nhện” - sẽ rời khỏi vị trí lãnh đạo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

Ngày 5-1, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky thông báo rằng ông Vasyl Maliuk sẽ rời khỏi vị trí lãnh đạo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nhưng vẫn ở lại cơ quan để tập trung vào các chiến dịch bất đối xứng chống lại Nga, theo tờ Kyiv Independent.

Việc ông Zelensky quyết định thay đổi vị trí của ông Maliuk, người điều hành SBU từ năm 2022 và từng chỉ đạo một loạt vụ ám sát cùng chiến dịch “Mạng nhện” tiêu diệt máy bay chiến đấu Nga, khiến giới quan sát bất ngờ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) gặp người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Vasyl Maliuk tại thủ đô Kiev (Ukraine) vào ngày 5-1. Ảnh: Volodymyr Zelensky / Telegram

Tổng thống Zelensky đã bổ nhiệm Thiếu tướng Yevhenii Khmara làm quyền lãnh đạo SBU. Cơ quan này mô tả ông Khmara là một chỉ huy giàu kinh nghiệm, đã phục vụ trong đơn vị chiến đấu tinh nhuệ Alfa từ năm 2011 và dẫn dắt đơn vị này từ năm 2023.

Ông Zelensky cho biết trên mạng xã hội X rằng ông đã yêu cầu ông Maliuk tập trung vào các hoạt động chiến đấu.

“Ông (Maliuk) là người biết làm việc này tốt nhất và sẽ tiếp tục trong hệ thống SBU. Chúng tôi đã cùng nhau thảo luận về các ứng viên cho vị trí lãnh đạo SBU mới” - theo tổng thống Ukraine.

Ông Maliuk sau đó cho biết ông sẽ ở lại SBU để thực hiện những gì ông mô tả là các chiến dịch bất đối xứng tầm thế giới, nhằm gây “thiệt hại tối đa” cho Moscow.

Theo Kyiv Independent, mặc dù từng chỉ đạo nhiều chiến dịch quan trọng nhất của Ukraine, nhiệm kỳ của ông Maliuk vẫn gây tranh cãi, đặc biệt liên quan việc ông tham gia các hoạt động nhắm vào các cơ quan chống tham nhũng.

Việc quan chức này rời vị trí diễn ra sau vài ngày đồn đoán rằng ông Zelensky đang chuẩn bị cách chức ông.

Động thái này là một trong số nhiều quyết định bổ nhiệm và cách chức quan trọng mà Tổng thống Zelensky công bố trong năm 2026 trong một cuộc tái cơ cấu chính phủ quy mô lớn.

Hầu hết các quan chức bị cách chức sau đó nhanh chóng được bổ nhiệm vào các vị trí có cấp bậc tương tự.